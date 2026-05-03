۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

۱۱ هزار سالمند در آران و بیدگل زندگی می‌کنند

کاشان - فرماندار آران و بیدگل گفت: بیش از ۱۱ هزار سالمند یعنی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت این شهرستان را سالمندان تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد یوسفیان ظهر یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی آران و بیدگل با اشاره به برخی شاخص‌های اجتماعی و خدماتی این شهرستان اظهار کرد: بیش از یک‌هزار و ۵۴۰ نفر از جمعیت هدف تحت پوشش اداره بهزیستی قرار دارند و توسعه مراکز حمایتی و خدمات اجتماعی برای پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه هدف ضروری است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پنج مرکز فعال در حوزه توانبخشی، هشت مرکز در حوزه سلامت اجتماعی و سه مرکز «مثبت زندگی» در شهرستان فعالیت می‌کنند، ابراز کرد: در سال ۱۴۰۴ تعهد اشتغال شهرستان در حوزه بهزیستی ۵۵ مورد بوده که به طور کامل محقق شده است.

فرماندار آران و بیدگل با اشاره به جمعیت افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۲۱۰ معلول در شهرستان تحت پوشش خدمات این سازمان هستند و همچنین حدود ۱۱۰ سالمند نیز از خدمات حمایتی بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه جمعیت سالمندان شهرستان بین ۱۰ تا ۱۲ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهد، گفت: در مجموع حدود ۱۱ هزار سالمند در شهرستان زندگی می‌کنند که برنامه‌ریزی برای خدمات رفاهی، اجتماعی و توانمندسازی آنان ضروری است.

یوسفیان همچنین تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی را ۱۸۱ نفر اعلام کرد و افزود: نسبت طلاق به ازدواج در شهرستان حدود سه تا چهار به یک است که با تلاش دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌های پیشگیرانه، روند آن نسبت به گذشته کاهش یافته است.

وی در ادامه به برخی نیازها و چالش‌های حوزه اجتماعی و حمایتی شهرستان اشاره کرد و گفت: با توجه به فاصله زیاد بخش کویرات و شهر ابوزیدآباد با مرکز شهرستان، راه‌اندازی مرکز «مثبت زندگی» در این منطقه برای ارائه خدمات بهتر ضروری است.

فرماندار آران و بیدگل همچنین ایجاد مرکز اقامتی میان‌مدت برای درمان اعتیاد بانوان در شمال استان اصفهان را از دیگر نیازهای مهم منطقه دانست و افزود: در حال حاضر چنین مرکزی در شمال استان وجود ندارد و ایجاد آن می‌تواند نقش مهمی در درمان و بازتوانی بانوان داشته باشد.

وی صدور موافقت اصولی برای راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی حمایتی معلولان، مرکز روزانه توانبخشی اوتیسم و مراکز روزانه سالمندان را از دیگر مطالبات شهرستان برشمرد.

یوسفیان همچنین بر لزوم افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه برای تامین نیازهای ضروری مددجویان از جمله تعمیر مسکن، اشتغال، هزینه‌های درمانی و توانبخشی تاکید و خاطرنشان کرد: تامین اعتبار برای حمایت از معلولان شدید و کمک بلاعوض ودیعه مسکن مددجویان از نیازهای جدی شهرستان است.

وی با قدردانی از مشارکت خیران در رفع مشکلات اجتماعی شهرستان افزود: بخش قابل توجهی از مسائل حوزه اجتماعی با کمک خیران حل شده و حمایت بیشتر نهادهای مسئول می‌تواند به جذب منابع و توسعه خدمات کمک کند.

فرماندار آران و بیدگل همچنین ایجاد مرکز جامع آموزش، رفاه و توانمندسازی سالمندان را از دیگر نیازهای شهرستان عنوان کرد و اظهار کرد: در آران و بیدگل افراد توانمندی در حوزه‌های فرهنگی و هنری حضور دارند و ایجاد چنین مرکزی می‌تواند به شکوفایی توانمندی سالمندان کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان در حوزه انرژی خورشیدی ابراز کرد: آمادگی داریم زمین مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در این بخش را در اختیار قرار دهیم و در صورت تامین تسهیلات، می‌توان از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال و حمایت از افراد دارای معلولیت به ویژه حدود ۶۰۰ معلول با شدت بالا در شهرستان استفاده کرد.

کد مطلب 6818854

