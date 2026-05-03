به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد یوسفیان ظهر یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی آران و بیدگل با اشاره به برخی شاخص‌های اجتماعی و خدماتی این شهرستان اظهار کرد: بیش از یک‌هزار و ۵۴۰ نفر از جمعیت هدف تحت پوشش اداره بهزیستی قرار دارند و توسعه مراکز حمایتی و خدمات اجتماعی برای پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه هدف ضروری است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پنج مرکز فعال در حوزه توانبخشی، هشت مرکز در حوزه سلامت اجتماعی و سه مرکز «مثبت زندگی» در شهرستان فعالیت می‌کنند، ابراز کرد: در سال ۱۴۰۴ تعهد اشتغال شهرستان در حوزه بهزیستی ۵۵ مورد بوده که به طور کامل محقق شده است.

فرماندار آران و بیدگل با اشاره به جمعیت افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۲۱۰ معلول در شهرستان تحت پوشش خدمات این سازمان هستند و همچنین حدود ۱۱۰ سالمند نیز از خدمات حمایتی بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه جمعیت سالمندان شهرستان بین ۱۰ تا ۱۲ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهد، گفت: در مجموع حدود ۱۱ هزار سالمند در شهرستان زندگی می‌کنند که برنامه‌ریزی برای خدمات رفاهی، اجتماعی و توانمندسازی آنان ضروری است.

یوسفیان همچنین تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی را ۱۸۱ نفر اعلام کرد و افزود: نسبت طلاق به ازدواج در شهرستان حدود سه تا چهار به یک است که با تلاش دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌های پیشگیرانه، روند آن نسبت به گذشته کاهش یافته است.

وی در ادامه به برخی نیازها و چالش‌های حوزه اجتماعی و حمایتی شهرستان اشاره کرد و گفت: با توجه به فاصله زیاد بخش کویرات و شهر ابوزیدآباد با مرکز شهرستان، راه‌اندازی مرکز «مثبت زندگی» در این منطقه برای ارائه خدمات بهتر ضروری است.

فرماندار آران و بیدگل همچنین ایجاد مرکز اقامتی میان‌مدت برای درمان اعتیاد بانوان در شمال استان اصفهان را از دیگر نیازهای مهم منطقه دانست و افزود: در حال حاضر چنین مرکزی در شمال استان وجود ندارد و ایجاد آن می‌تواند نقش مهمی در درمان و بازتوانی بانوان داشته باشد.

وی صدور موافقت اصولی برای راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی حمایتی معلولان، مرکز روزانه توانبخشی اوتیسم و مراکز روزانه سالمندان را از دیگر مطالبات شهرستان برشمرد.

یوسفیان همچنین بر لزوم افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه برای تامین نیازهای ضروری مددجویان از جمله تعمیر مسکن، اشتغال، هزینه‌های درمانی و توانبخشی تاکید و خاطرنشان کرد: تامین اعتبار برای حمایت از معلولان شدید و کمک بلاعوض ودیعه مسکن مددجویان از نیازهای جدی شهرستان است.

وی با قدردانی از مشارکت خیران در رفع مشکلات اجتماعی شهرستان افزود: بخش قابل توجهی از مسائل حوزه اجتماعی با کمک خیران حل شده و حمایت بیشتر نهادهای مسئول می‌تواند به جذب منابع و توسعه خدمات کمک کند.

فرماندار آران و بیدگل همچنین ایجاد مرکز جامع آموزش، رفاه و توانمندسازی سالمندان را از دیگر نیازهای شهرستان عنوان کرد و اظهار کرد: در آران و بیدگل افراد توانمندی در حوزه‌های فرهنگی و هنری حضور دارند و ایجاد چنین مرکزی می‌تواند به شکوفایی توانمندی سالمندان کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان در حوزه انرژی خورشیدی ابراز کرد: آمادگی داریم زمین مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در این بخش را در اختیار قرار دهیم و در صورت تامین تسهیلات، می‌توان از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال و حمایت از افراد دارای معلولیت به ویژه حدود ۶۰۰ معلول با شدت بالا در شهرستان استفاده کرد.