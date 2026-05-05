مقابله با اعتیاد نیازمند همگرایی مردم و مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر، جاوید پورنگ اظهار کرد: خداوند را شاکریم که علم ولایت و سیادت پس از ایشان به دستان مبارک فرزند برومند و خلف ایشان، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رسید.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان با تقدیر از معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین به دلیل برپایی این موکب جهادی، آن را اقدامی هوشمندانه در اجرای سیاست‌های کلان قوه قضاییه مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مردم با مقامات قضایی و ارتباط تنگاتنگ مقامات قضایی با ولی‌نعمتان خود دانست .

وی در ادامه به مقوله اعتیاد و مواد مخدر پرداخت و افزود: این پدیده ویرانگر و خانمان‌سوز که روح و روان فرد و جامعه را می‌خراشد، واقعاً شعار نیست، پدیده‌ای است که انسان را از یک عنصر فعال به یک عنصر وابسته متحول می‌کند.

پورنگ اضافه کرد: ساماندهی آن توسط قوه قضاییه به تنهایی امکان‌پذیر نیست و نیازمند همفکری و همگرایی بین تمام قوای سه‌گانه و همکاری جامعه و خانواده‌هاست.

وی تأکید کرد: همه باید دست در دست هم دهیم و خانواده‌ها را با آگاهی‌بخشی، نظارت مؤثر و پیگیری مسائل فرزندان از مدرسه و باشگاه گرفته تا خیابان نظارت کنیم و اگر می‌خواهیم درباره مواد مخدر درست صحبت کنیم، باید ریشه‌ها را بشناسیم و درمان کنیم، وگرنه قطع شاخه‌ها به تنهایی درمانی نمی‌کند.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم استان قزوین در راهپیمایی‌ها گفت: لازم است به شما مردم شریف، نجیب و تاریخ‌ساز استان قزوین که در شصت و چند روز واقعاً شکوه آفریدید، عظمت آفریدید، خدا قوت بگویم.

پورنگ با بیان اینکه حضور ما در خیابان خودش یک مقوله پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: شما هجدهم و نوزدهم دی ماه را به یاد دارید، در آن دو شب در جلوی چشم ملت انواع و اقسام جنایات به سبک داعش را داشتیم، لذا حضور ما برای حفاظت از ارزش‌های ناب اسلامی و انقلاب، برای حفظ استقلال و عزت و استوار ماندن پرچم ماست و این خودش از وقوع جرم پیشگیری می‌کند.