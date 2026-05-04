به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جعفرنژاد روز دوشنبه در جلسه توجیهی و هم‌اندیشی انجمن گلخانه‌داران شهرستان تبریز، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه بخش باغبانی استان، افزود: پیش‌بینی می‌شود تولید محصولات باغی آذربایجان شرقی در سال جاری از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن فراتر رود.

وی گفت: آذربایجان شرقی در صادرات برخی محصولات باغی از جمله کشمش و تولیدات گلخانه‌ای، رتبه نخست را در میان استان‌های کشور دارد و توسعه گلخانه‌های مدرن می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری آب و خاک، ارتقای کیفیت محصولات و گسترش صادرات ایفا کند.

جعفرنژاد افزود: هم‌اکنون سطح گلخانه‌های فعال استان از ۴۰۰ هکتار فراتر رفته و حدود ۴۵۰ هکتار دیگر نیز در مرحله احداث قرار دارد. روند تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای استان صعودی است و بخشی از این محصولات به بازارهای داخلی و خارجی راه یافته‌اند.

وی توسعه زیرساخت‌های گلخانه‌ای را عاملی مؤثر در ایجاد اشتغال پایدار، کاهش مصرف نهاده‌ها و افزایش تولید در واحد سطح دانست و تاکید کرد: با تحقق هدف‌گذاری پنج‌ساله، ظرفیت گلخانه‌ای استان به حدود ۲ هزار هکتار خواهد رسید که به تقویت جایگاه آذربایجان شرقی در عرصه تولید و صادرات محصولات کشاورزی کشور منجر می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز نیز گفت: بخش گلخانه‌ای یکی از ارکان اصلی کشاورزی نوین به شمار می‌رود و ایجاد و تقویت تشکل‌های تخصصی در حوزه گلخانه‌ها، زمینه‌ساز تولید اقتصادی و افزایش بهره‌وری است.

میکائیل حاتمیان افزود: در شرایطی که مسئله امنیت غذایی بیش از گذشته مورد توجه قرار دارد، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای می‌تواند ضمن تضمین پایداری تولید، نقش مؤثری در تأمین مستمر محصولات کشاورزی ایفا کند.

در پایان این نشست، سازوکارهای ساماندهی تشکل‌های گلخانه‌ای، ارتقای بهره‌وری، توسعه صادرات محصولات و حمایت از تولیدکنندگان با محوریت مشارکت فعالان این حوزه بررسی شد و جمع‌بندی پیشنهادهای بهره‌برداران به منظور تداوم حمایت و برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری تولیدات انجام گرفت.