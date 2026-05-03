۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

توقیف محموله میلیاردی سوخت قاچاق در بیله سوار

اردبیل- جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف ۳۶ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۱۸ میلیارد ریال در عملیات مأموران پلیس آگاهی شهرستان بیله سوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عادل منیر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و مقابله قاطعانه با قاچاقچیان سوخت، ماموران پلیس آگاهی شهرستان بیله سوار موفق شدند در عملیاتی ۳۶ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند.

وی افزود: کشفیات این عملیات در بازرسی از ۲ دستگاه تانکر جاسازی شده در پشت کامیون و در شهرستان بیله سوار کشف و ۲ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل همچنین گفت: کارشناسان ارزش محموله سوخت قاچاق کشف شده را بیش از ۱۸ میلیارد ریال برآورد و اعلام کرده اند.

سرهنگ منیر خاطر نشان کرد: تلفن ۱۱۰ پلیس آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور است.

