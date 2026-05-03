توقیف محموله میلیاردی سوخت قاچاق در بیله سوار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عادل منیر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و مقابله قاطعانه با قاچاقچیان سوخت، ماموران پلیس آگاهی شهرستان بیله سوار موفق شدند در عملیاتی ۳۶ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند.

وی افزود: کشفیات این عملیات در بازرسی از ۲ دستگاه تانکر جاسازی شده در پشت کامیون و در شهرستان بیله سوار کشف و ۲ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل همچنین گفت: کارشناسان ارزش محموله سوخت قاچاق کشف شده را بیش از ۱۸ میلیارد ریال برآورد و اعلام کرده اند.

سرهنگ منیر خاطر نشان کرد: تلفن ۱۱۰ پلیس آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور است.