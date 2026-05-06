۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

دستگیری سارقان سیم برق در اردبیل

اردبیل- فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل از دستگیری ۲ سارق حرفه ای سیم برق توسط ماموران کلانتری ۱۸ نیایش این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سعید یوسفی فعال در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت سیم برق درشهرک شهید سلیمانی اردبیل، بررسی موضوع با هدف دستگیری سارق یا سارقان و کشف سرقت در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، ماموران انتظامی کلانتری ۱۸ نیایش ۲ سارق حرفه ای را در این خصوص شناسایی و طی یک عملیات پلیسی آنها را در مخفیگاه خود در شهرک دادگستری اردبیل دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: سارقان در بازجویی های پلیس به انجام سرقت اعتراف و از آنها ۴۰ کلاف سیم برق به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال کشف و سارقان با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

سرهنگ سعید یوسفی فعال خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

