دستگیری سارقان حرفه ای ابزار آلات کشاورزی در اردبیل

سرهنگ سعید یوسفی فعال در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت ابزار آلات کشاورزی در شهرستان اردبیل، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۶ سبلان با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، ۴نفر سارق را در این خصوص شناسایی و آنها را طی عملیاتی پلیسی در مخفیگاهشان در روستای گرجان به همراه اموال مسروقه به ارزش ۴ میلیارد ریال دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: سارقان در بازجویی های پلیس به ۱۵ فقره سرقت ابزار و آلات کشاورزی اعتراف کرده و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

سرهنگ یوسفی فعال ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.