  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

دستگیری سارقان حرفه ای ابزار آلات کشاورزی در اردبیل

دستگیری سارقان حرفه ای ابزار آلات کشاورزی در اردبیل

اردبیل- فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل از دستگیری تیم سارقان حرفه ای ابزار آلات کشاورزی با ۱۵ فقره سرقت توسط ماموران کلانتری ۱۶ سبلان این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سعید یوسفی فعال در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت ابزار آلات کشاورزی در شهرستان اردبیل، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۶ سبلان با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، ۴نفر سارق را در این خصوص شناسایی و آنها را طی عملیاتی پلیسی در مخفیگاهشان در روستای گرجان به همراه اموال مسروقه به ارزش ۴ میلیارد ریال دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: سارقان در بازجویی های پلیس به ۱۵ فقره سرقت ابزار و آلات کشاورزی اعتراف کرده و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

سرهنگ یوسفی فعال ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد مطلب 6823112

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها