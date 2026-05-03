به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در حالی از امروز یکشنبه دور سوم تمرینات خود را برای آماده سازی در جام جهانی ۲۰۲۶ با بازیکنان شاغل در لیگ برتر ایران از سر گرفت که چشم امیر قلعه نویی به وضعیت جسمانی بازیکنان لژیونر است تا با آمادگی هرچه بیشتر به جمع بازیکنان فعلی اضافه شوند.

از این رو سلامتی آنها یکی از مهم ترین نکاتی است که قلعه نویی از کادر پزشکی خواسته تا در اختیارش قرار دهند و با بازیکنان و باشگاه هایشان در ارتباط باشند.

با این حال مصدومیت شب گذشته علی قلی زاده هافبک لخ پوزنان لهستان که در هفته های اخیر جزو آماده ترین لژیونرها بوده است باعث شد تا پرونده پزشکی او بلافاصله در اختیار قلعه نویی قرار بگیرد.

پزشکان تیم ملی ایران با هافبک لخ پوزنان و تیم پزشکی ارتباط گرفته و در جریان آخرین وضعیت او قرار گرفتند تا تصمیم‌گیری درباره حضور یا غیبتش در جام جهانی را به قلعه نویی بسپارند.

کادر پزشکی قرار است دوشنبه شب بار دیگر اطلاعات خود از میزان آسیب دیدگی قلی زاده را دریافت کنند و در صورت نیاز به درمان از او بخواهند تا هرچه زودتر راهی تهران شده و زیر نظر کادر پزشکی دوره نقاهت خود را پشت سر بگذارد.

در صورت عدم آسیب دیدگی قلی زاده از ناحیه زانو او می تواند تا دهم خردادماه به تمرینات بازگردد که در پی ان امکان حضور در لیست مسافران ایران برای جام جهانی را دارد. در غیر اینصورت باید قید حضورش در تورنمنت مهم دیگری را باز هم به دلیل آسیب دیدگی بزند.

شایان ذکر است رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ از ۲۱ خردادماه آغاز می شود که تیم ملی ایران در گروه G با تیم های بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل