بازگشت به نیمکت مهاجم دورگه تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم انتخابی ژوپیلر لیگ بلژیک برای کسب سهمیه حضور در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا عصر امروز بین تیم های انتورپ و استانداردلیژ در حالی پیگیری شد که دنیس اکرت بار دیگر جایی در ترکیب تیم باشگاهی خود نداشت.

مهاجم دورگه تیم ملی فوتبال ایران به دلیل آسیب دیدگی برای سومین هفته متوالی در ترکیب استانداردلیژ غایب بود اما بر خلاف دو دیدار قبلی در لیست ۱۸ نفره حضور دارد تا اینگونه مربیان باشگاهی خود و امیر قلعه نویی در تیم ملی ایران را امیدوار به حضور در میدان در آستانه شروع جام جهانی ۲۰۲۶ کند.

اکرت در جمع بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی در آنتالیا نیز حضور دارد تا قلعه نویی قبل از نهایی شدن لیست نفرات برای جام جهانی ۲۰۲۶ توانایی های او را بسنجد.

این در حالی است که هنوز پرونده پزشکی ژنتیکی او مبنی بر داشتن رگه ایرانی از سوی پدربزرگش هنوز مورد تایید فیفا قرار نگرفته است اما هم او و هم قلعه نویی امیدوارند تا این بازیکن بتواند پیراهن تیم ملی ایران در در مهم ترین تورنمنت سال جاری بر تن کند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل