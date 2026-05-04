پارگی رباط صلیبی قلی زاده تایید شد/ وینگر ایرانی جراحی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام باشگاه لخ پوزنان، علی قلی‌زاده وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان در جریان دیدار این تیم مقابل موتور لوبلین در هفته سی‌ویکم لیگ برتر لهستان (اکستراکلاسا) دچار مصدومیت شد و نتوانست زمین مسابقه را تا پایان همراهی کند.

بر اساس بررسی‌های پزشکی انجام‌شده در روز یکشنبه در شهر پوزنان، مشخص شد این بازیکن دچار پارگی رباط صلیبی قدامی شده است؛ مصدومیتی سنگین که به معنای پایان فصل برای او خواهد بود و حضورش در ادامه رقابت‌های فصل جاری را کاملاً منتفی می‌کند.

این حادثه در حدود دقیقه بیستم مسابقه و در پی یک درگیری با یکی از بازیکنان حریف در نزدیکی خط طولی زمین رخ داد؛ برخوردی که باعث شد قلی‌زاده به‌صورت جدی از ناحیه زانو آسیب ببیند و امکان ادامه بازی را از دست بدهد.

طبق برنامه، این بازیکن در روزهای آینده تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت و پس از آن دوران طولانی‌مدت توان‌بخشی را پشت سر خواهد گذاشت. باشگاه لخ پوزنان نیز در پیامی برای این بازیکن آرزوی سلامتی کرده و تأکید کرده است در مسیر درمان در کنار او خواهد بود.

لازم به ذکر است که علی قلی زاده با توجه به مصدومیتی که برای او رخ داده قادر به همراهی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ نخواهد بود.