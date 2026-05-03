ماموریت به یک عضو کادر فنی تیم ملی/ تلاش برای بازی با تیمی شبیه مصر

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در فاصله بیش از یک ماه تا شروع جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی ادامه دارد که امیر قلعه نویی اصرار زیادی روی آنالیز رقیبان در مرحله گروهی با حضور بلژیک، مصر و نیوزیلند دارد.

از این رو او در روزهایی که پیدا کردن رقیب برای بازی تدارکاتی بسیار سخت است دنبال گزینه ای آفریقایی است تا بازیکنان از لحاظ فیزیکی با تیمی روبرو شوند که شبیه به مصر است.

همین موضوع باعث شده تا احتمال برگزاری یکی از دیدارهای دوستانه تیم ملی در اردوی آنتالیای ترکیه با آفریقایی ها بیشتر شود.

نوع برنامه ریزی قلعه نویی روی حریفان تیم ملی ایران در گروه G خبر از دقت او روی نتیجه بازی با مصر دارد تا بتواند با کسب پیروزی احتمالی در این دیدار و کسب نتایج معقول در بازی با بلژیک و نیوزیلند برای اولین بار ایران را راهی مرحله حذفی این رقابت ها کند.

کادرفنی تیم ملی ایران زیر نظر سعید الهوی دستیار اول قلعه نویی به طور مرتب در حال تهیه گزارش از بازی های اخیر رقیبان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ هستند تا بتوانند بازیکنان را با آگاهی هرچه بیشتر آماده رویارویی با رقیبان کنند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل