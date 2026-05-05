جزئیات قرارداد پیشنهادی لخ به بازیکن تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی علاوه بر از دست دادن ادامه فصل اکستراکلاسا، حضور در تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ را هم از دست داد.

علاوه بر این او که تا پایان فصل جاری با باشگاه لخ قرارداد دارد اخیرا پیشنهاد تمدید یکساله قرارداد را رد کرده بود. در همین حال «داوید دوبراش» خبرنگار مشهور لهستانی که برای اولین بار این خبر را اعلام کرده بود حالا با حضور در یک برنامه ورزشی این کشور جزئیات پیشنهاد باشگاه لخ پوزنان به قلی زاده را فاش کرد.

طبق ادعای این خبرنگار، طرفین درباره یک قرارداد یک‌ساله در حال مذاکره بودند؛ هم از سمت بازیکن چنین پیشنهادی وجود داشت و هم باشگاه به آن علاقه‌مند بود. اما این موضوع در جریان مذاکرات متوقف شد، چون خود بازیکن تصمیم گرفت فعلاً آن را به تعویق بیندازد و درباره آینده، جام جهانی و شرایط خانوادگی‌اش (پدرش) فکر کند. حتی باشگاه لخ پوزنان برای آوردن او به لهستان با سفارت نیز وارد مذاکره شده بود.

از دید باشگاه باید شرایط را درک کرد؛ صحبت از قراردادی یک‌ساله با حدود یک میلیون یورو بود و در چنین شرایطی باشگاه نمی‌تواند این مبلغ را پیشنهاد دهد. به نظر می‌رسد این تصمیم نهایی باشد.