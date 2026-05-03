به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان از سوی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران همانند سایر رویدادهای ورزشی با تعطیلی اجباری مواجه شد؛ موضوعی که تبعات گستردهای برای باشگاهها به همراه داشته و بهویژه تیمهایی که از بازیکنان خارجی بهره میبردند را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
در همین راستا، بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران ناچار به ترک کشور شدند و این در حالی است که با وجود بازگشایی حریم هوایی، هنوز هیچیک از این بازیکنان تمایلی برای بازگشت به ایران از خود نشان ندادهاند. مسئلهای که میتواند در صورت ازسرگیری مسابقات، شرایط تیمها را بهطور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.
در این میان، تیم فوتبال استقلال که در صدر جدول قرار دارد و از بازیکنان خارجی متعددی همچون آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، موسی جنپو، داکنز نازون، یاسر آسانی و منیر الحدادی در ترکیب خود بهره میبرد، بیش از سایر تیمها با این چالش مواجه است. به نظر میرسد در صورت ادامه این وضعیت و ازسرگیری لیگ، کادرفنی استقلال ناچار به استفاده از بازیکنان داخلی به جای این نفرات خواهد شد.
در خط دروازه، در غیاب آنتونیو آدان، حبیب فرعباسی میتواند بهعنوان دروازهبان اول استقلال در ترکیب قرار گیرد. همچنین آریا حسینیفر که پیش از این بهعنوان دروازهبان سوم شناخته میشد، اکنون این شانس را خواهد داشت تا بهعنوان گلر دوم آبیها ایفای نقش کند.
در خط دفاعی نیز رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی و مهره ثابت استقلال، در صورت عدم بازگشت جای خود را به یک بازیکن داخلی خواهد داد. در این میان، عارف آقاسی، مدافع ملیپوش استقلال، بیشترین شانس را برای قرار گرفتن در کنار سامان فلاح در ترکیب اصلی دارد.
آرمین سهرابیان و عارف غلامی دیگر گزینههای کادرفنی هستند، اما با توجه به اینکه قرارداد این دو بازیکن تا پایان فصل جاری (بیستوپنجم) اعتبار دارد، این موضوع میتواند شانس آقاسی را برای حضور در ترکیب اصلی افزایش دهد.
در خط حمله، منیر الحدادی که جایگاه ثابتی در ترکیب استقلال پیدا کرده بود، در صورت عدم بازگشت میتواند جای خود را به مهران احمدی یا اسماعیل قلیزاده بدهد. هر دو بازیکن با استقلال قرارداد دارند و میتوانند رقابت نزدیکی برای حضور در ترکیب داشته باشند. از سوی دیگر، با توجه به پایان قرارداد علیرضا کوشکی در پایان فصل، این احتمال وجود دارد که در صورت عدم تمدید قرارداد، قلیزاده جایگزین او شود و در این شرایط، شانس احمدی برای جانشینی منیر الحدادی افزایش خواهد یافت.
در پست وینگر راست نیز شرایط مشابهی وجود دارد. منیر الحدادی که یکی از بهترین گلزنان فصل جاری استقلال محسوب میشود، طبق گفته خود با احتمال ۹۵ درصد در پایان فصل از این تیم جدا خواهد شد. در این صورت، محمدحسین اسلامی یکی از گزینههای اصلی برای جانشینی او خواهد بود. البته قرارداد اسلامی نیز تا پایان فصل اعتبار دارد و در صورت عدم تمدید، کادرفنی استقلال ناچار به بررسی گزینههای دیگر خواهد شد.
داکنز نازون، مهاجم ملیپوش اهل هائیتی استقلال، دیگر بازیکنی است که احتمال بازگشت او به ایران بسیار پایین به نظر میرسد. این بازیکن در حال حاضر با حضور در یک تیم فرانسوی، تمرینات خود را دنبال میکند. در چنین شرایطی، محمدرضا آزادی محتملترین گزینه برای جانشینی او و تشکیل زوج خط حمله در کنار سعید سحرخیزان خواهد بود؛ دو بازیکنی که پیش از این نیز در چند دیدار فصل جاری در کنار یکدیگر به میدان رفتهاند.
در کنار این تغییرات، کادرفنی استقلال نیمنگاهی نیز به استفاده از بازیکنان آکادمی این باشگاه دارد. نفراتی مانند محمدمهدی قایدی، حسام اسکندری و ابوالفضل ذلیخایی میتوانند در بزنگاههای فصل آینده به کمک تیم بیایند و حتی در صورت تداوم این شرایط، جای برخی از بازیکنان اصلی را در ترکیب پر کنند.
با این اوصاف، استقلال در آستانه ادامه احتمالی رقابتهای لیگ برتر با شرایطی متفاوت و چالشبرانگیز روبهرو است؛ شرایطی که میتواند ترکیب این تیم را بهطور کامل دستخوش تغییر کند.
لازم به ذکر است که برخی از بازیکنان استقلال از جمله جلال الدین ماشاریپوف به دلیل مصدومیت، موسی جنپو به دلیل عملکرد ضعیف و دیدیه اندونگ به دلیل مشکلات قراردادی در فصل جاری کمتر از سایر نفرات خارجی به کار گرفته شدند و عملا جایی در ترکیب اصلی استقلال نداشتند.
