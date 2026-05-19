مصری ها با پیراهنی جدید در جام جهانی/ زمان اعلام فهرست نهایی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر که یکی از همگروهان ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ است خود را آماده حضور در این مسابقات می کند. فدراسیون فوتبال مصر محموله جدیدی از لباس‌های رسمی تیم ملی فوتبال این کشور را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ دریافت کرده است؛ رقابت‌هایی که ماه آینده به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد.

بر اساس گزارش رسانه «الوطن اسپورت»، شرکت آلمانی تأمین‌کننده لباس تیم‌های ملی، این محموله جدید را ارسال کرده است و بازیکنان تیم ملی مصر و کادر فنی از آن در اردوی آماده‌سازی این رقابت‌ها که از ۲۱ مه در قاهره آغاز می‌شود، استفاده خواهند کرد.

تیم ملی مصر خود را برای انجام یک دیدار دوستانه برابر روسیه در تاریخ ۲۸ مه آماده می‌کند؛ این مسابقه در ورزشگاه شهر مصر در مجموعه ورزشی قاهره برگزار خواهد شد. سپس کاروان تیم در تاریخ ۳۰ مه راهی آمریکا می‌شود تا ادامه آماده‌سازی خود را برای جام جهانی دنبال کند.

همچنین مصر در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از آغاز رقابت‌ها، روز ۶ ژوئن به مصاف تیم ملی برزیل خواهد رفت؛ دیداری که به‌عنوان آخرین آزمون پیش از ورود به جام جهانی در نظر گرفته شده است.

تیم ملی مصر در گروه هفتم رقابت‌های جام جهانی با تیم‌های بلژیک، ایران و نیوزیلند هم‌گروه است و نخستین دیدار خود را روز ۱۵ ژوئن مقابل بلژیک برگزار خواهد کرد.

همچنین قرار است کادر فنی تیم ملی مصر به سرمربیگری حُسام حسن، فهرست نهایی بازیکنان را برای اردوی جام جهانی، عصر چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت آینده پس از پایان هفته پایانی لیگ برتر مصر اعلام کند.

برنامه بازی های گروه G به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۵ خرداد

* بلژیک - مصر - ساعت: ۲۲:۳۰

سه شنبه ۲۶ خرداد

* ایران - نیوزیلند - ساعت: ۰۴:۳۰

یکشنبه ۳۱ خرداد

* بلژیک - ایران - ساعت: ۲۲:۳۰

دوشنبه اول تیر

* مصر - نیوزیلند - ساعت: ۰۴:۳۰

شنبه ۶ تیر

* ایران - مصر - ساعت: ۰۶:۳۰

* نیوزیلند - بلژیک - ساعت: ۰۶:۳۰