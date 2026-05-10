برنامه تیم ملی مصر برای جام جهانی؛ ۲۸ بازیکن در لیست نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر که یکی از حریفان گروهی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است خود را برای حضور در این مسابقات آماده می کند و فراعنه پیش از حضور در جام جهانی دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم های ملی روسیه و برزیل انجام خواهند داد.

سایت «elbaladtv» در این رابطه نوشت: «حسام حسن» سرمربی تیم ملی فوتبال مصر در حال آماده‌سازی برای اعلام فهرست نهایی بازیکنان منتخب این کشور برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ است. این فهرست قرار است روز ۲۹ ماه مه (جمعه ۸ خرداد) اعلام شود؛ یعنی درست یک روز پیش از سفر تیم به ایالات متحده آمریکا.

طبق برنامه‌ریزی کادر فنی، بازیکنان پس از انجام دیدار دوستانه مقابل روسیه در ورزشگاه مصر در پایتخت اداری جدید، در تاریخ ۲۹ مه استراحت کوتاهی خواهند داشت و سپس بازیکنان منتخب در تاریخ ۳۰ مه به اردوی نهایی اضافه می‌شوند تا همان روز راهی آمریکا شوند.

همچنین کادر فنی تصمیم گرفته است ۲۸ بازیکن را برای اردوی پایانی دعوت کند، در حالی که فهرست رسمی جام جهانی شامل ۲۶ بازیکن خواهد بود. این تصمیم برای آمادگی در برابر احتمال مصدومیت‌های احتمالی پیش از آغاز مسابقات اتخاذ شده است.

از سوی دیگر، «ابراهیم حسن» مدیر تیم ملی اعلام کرده است که کاروان مصر در تاریخ ۳۰ مه (۹ خرداد) به آمریکا سفر خواهد کرد تا خود را برای حضور در جام جهانی آماده کند. این تیم همچنین قرار است یک دیدار دوستانه نهایی برابر برزیل در تاریخ ۶ ژوئن در ایالت اوهایو برگزار کند.

پیش از این نیز فدراسیون فوتبال مصر هماهنگی‌های لازم برای برگزاری دیدار دوستانه با روسیه در تاریخ ۲۸ مه را انجام داده بود؛ دیداری که بخشی از برنامه آماده‌سازی نهایی برای جام جهانی محسوب می‌شود و هدف آن رساندن بازیکنان به بهترین سطح آمادگی فنی و بدنی پیش از آغاز رقابت‌ها است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل