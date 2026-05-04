حضور تیم فوتبال امید دربازیهای آسیایی/دو بازی دوستانه تیم ملی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی تارقلی زاده درباره به برنامه‌های آماده سازی تیم ملی اظهار داشت: دور سوم اردوهای آماده سازی تیم ملی فوتبال از روز گذشته در مرکز ملی فوتبال آغاز شده و بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را پیگیری می کنند و یک بازی درون تیمی خوبی را برگزار کرد. همچنین تیم ملی فوتبال قرار است ۲۵ اردیبهشت به ترکیه اعزام شود و آنجا دو بازی دوستانه انجام دهد که طی یک یا دو روز آینده تیم ها مشخص و اعلام می شود.

رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون با اشاره به اتفاقاتی که در کانادا رخ داد، اظهار داشت: نمایندگان فوتبال ایران در کنگره اخیر فیفا در کانادا، با وجود داشتن ویزای رسمی، به دلیل عدم همکاری و ناتوانی کشور میزبان، در تسهیل حضور آنها، در ابتدا با محدودیت هایی مواجه شدند که بعد از آن هیات ایرانی از حضور در این کنگره امتناع کردند.

وی در ادامه افزود: در پی این اتفاق فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) با صدور نامه‌ای حاوی عذرخواهی و ابراز تاسف، نسبت به برخورد غیرمتعارف کشور کانادا با نمایندگان فوتبال ایران در کنگره اخیر واکنش نشان داد و در نهایت مقرر شد جلسه ای اختصاصی را با مقامات ایرانی در تاریخ ۲۰ می (۳۰ اردیبهشت) در زوریخ (مقر فیفا) برگزار کند.

تارقلی زاده در برنامه های تیم های ملی رده پایه گفت: تیم ملی زیر ۲۰ سال شهریورماه در بازیهای مقدماتی آسیا شرکت می کند و به زودی اردوها و برنامه های این تیم اعلام خواهد شد. همچنین تیم ملی زیر ۱۷ سال آبان ماه سال جاری رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا را در پیش دارد و بدون تردید برنامه های آماده سازی نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین تیم ملی فوتبال امید کشورمان نیز در بازیهای آسیا ۲۰۲۶ ناگویا حضور خواهد داشت.