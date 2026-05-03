تماس تاج با هافبک مصدوم تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی قلی زاده هافبک تیم ملی ایران در بازی شب گذشته لخ پوزنان در لیگ لهستان دچار مصدومیت شد تا نتواند بازی را ادامه دهد و تعویض شود.

همین امر باعث شد تا مهدی تاج رئیس فدراسیون برای افزایش روحیه این بازیکن در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ با او تماس گرفته و در جریان آخرین وضعیت این بازیکن قرار گرفته و انگیزه او را برای بازگشت هرچه زودتر به مسابقات افزایش دهد.

تاج در این گفتگوی تلفنی ضمن آرزوی سلامتی برای قلی زاده، آمادگی فدراسیون را برای هرگونه کمک و مساعدت در روند درمان او با نظر مستقیم پزشکان متخصص اعلام کرد و از قلی زاده خواست تا روحیه خود را برای بازگشت هرچه زودتر به مسابقات آماده کند.

هافبک لژیونر فوتبال کشورمان نیز ضمن تشکر از تماس رئیس فدراسیون بابت انگیزه مجدد به او از تلاش خود برای بهبود هرچه سریعتر و بازگشت به تیم ملی گفت.