تامین کالاهای اساسی کشور در شرایط جنگ مجاهدت خاموش بود

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه ١٣ اردیبهشتماه در جلسه هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی گفت: با جهاد کشاورزی ماموریتها و تکالیف مشترک زیادی داریم، که بیانگر ضرورت همکاری و تعاملات نزدیک دو وزارتخانه است.
وی تاکید کرد: با هماهنگی و تعامل بخشی و میانبخشی در دولت، همراهی اتحادیهها و اصناف و حضور حماسهآفرین مردم در صحنه، بسیاری از مشکلات و موانع خدمترسانی سریع رفع میشود که این همدلی در همراهی در جنگهای اخیر تجلی یافت.
وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از تلاش وزات جهاد کشاورزی در تامین و وفور کالاهای اساسی در شرایط جنگی در کشور، تاکید کرد: تولید، تامین و توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج مردم بدون هیچ کم و کسری آن هم در شرایط جنگ، کار بسیار بزرگ و مجاهدتی خاموش بود.
وی به اقدام غیرقانونی آمریکاییها در محاصره دریایی مناطق جنوب کشور اشاره کرد و گفت: ظرفیت پایانههای مختلف در مبادی کشور احصا شده تا براساس نیاز کالایی جامعه، مسیرهای ورود کالاهای اساسی به کشور بازبینی شود.
