به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، علی تیموری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی در مراسم معارفه سرپرست دفتر امور بینالملل و سازمانهای تخصصی وزارتخانه، گفت: برای توسعه صادرات و واردات کالاهای کشاورزی و دستیابی به دانشهای روز جهان، شناخت از میزان تولیدات، زیرساختها، ظرفیتهای خودکفایی و بخش تحقیقات ایران و شرایط آب و هوایی همچنین شناخت ظرفیت سایر کشورها به ویژه کشورهای دوست و نزدیک و کشورهایی که با آنان روابط متوسط داریم، ضروری است.
وی اظهار کرد: از اینرو برای پایداری امنیت غذایی، حوزه امور بینالملل و سازمانهای تخصصی وزارتخانه باید با تزریق متخصصان و نیروهای جدید تقویت شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: ترجیح ما این است که از افراد متخصص و تحصیلکرده در داخل وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تخصصی برای بازسازی نیروهای حوزه امور بینالملل و سازمانهای تخصصی به منظور پیشبرد اهداف، سیاستهای بخش کشاورزی و حل مشکلات استفاده شود.
تیموری ادامه داد: نیروهای جدید میتوانند در کنار متخصصان با تجربه این حوزه، آموزش ببیند و یادگیری داشته باشند.
وی درباره نقش امور بینالملل در شرایط جنگی نیز تصریح کرد: در شرایط جدید، افزایش سطح تعاملات و ارتباطات با سازمانهای تخصصی بینالمللی و کشورها برای تامین کالاهای اساسی و امنیت غذایی برای ما مهم است و انتظار داریم حوزه امور بینالملل وزارتخانه در این بخش فعالتر شود.
تیموری عنوان کرد: یکی از سیاستهای وزیر جهاد کشاورزی این است که بتوانیم صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز را داشته باشیم تا کشاورزان با دلگرمی به تولیدات خود ادامه دهند و مازاد تولید محصولات خود را صادر کنند.
وی تصریح کرد: در شرایط جنگ کنونی، محدودیتهایی برای صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد، زیرا مردم برای استفاده از این محصولات در اولویت قرار دارند. اما باید ارتباطات با سایر کشورها برقرار باشد تا در شرایط غیر جنگی، صادرات و واردات کالاهای کشاورزی تقویت شود.
