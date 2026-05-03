۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

اختصاص ۲۸۰ میلیارد ریال برای اجرای تقاطع غیرهم‌سطح «بابا حسین»

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از اختصاص ۲۸۰ میلیارد ریال برای اجرای تقاطع غیرهم‌سطح پل «بابا حسین» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز یکشنبه در جریان بازدید میدانی از پل روستای «بابا حسین» خرم‌آباد، اظهار داشت: به‌منظور ایمن‌سازی محور کمربندی جنوبی خرم‌آباد، عملیات اجرای تقاطع غیرهمسطح پل «بابا حسین»، زیرگذر و زودگذر این منطقه اجرایی می‌شود.

وی افزود: این پروژه بااعتبار ۲۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات راهداری استان، اجرا خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: در این بازدید مشاور پروژه تقاطع غیرهمسطح، زیرگذر و دوربرگردان گزارشی از طرح ارائه کرد و مقرر شد تا زمان اجرای پروژه؛ پیشنهادهای پلیس‌راه به‌منظور کاهش سرعت طرح در دستور کار راهداری قرار گیرد.

مجیدی، تصریح کرد: در این بازدید، موارد موردتوجه اهالی منطقه مطرح و مقرر شد پیوست‌های اجتماعی برای این پروژه توسط راهداری استان، پیش‌بینی شود.

