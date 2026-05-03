به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز یکشنبه در جریان بازدید میدانی از پل روستای «بابا حسین» خرم‌آباد، اظهار داشت: به‌منظور ایمن‌سازی محور کمربندی جنوبی خرم‌آباد، عملیات اجرای تقاطع غیرهمسطح پل «بابا حسین»، زیرگذر و زودگذر این منطقه اجرایی می‌شود.

وی افزود: این پروژه بااعتبار ۲۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات راهداری استان، اجرا خواهد شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: در این بازدید مشاور پروژه تقاطع غیرهمسطح، زیرگذر و دوربرگردان گزارشی از طرح ارائه کرد و مقرر شد تا زمان اجرای پروژه؛ پیشنهادهای پلیس‌راه به‌منظور کاهش سرعت طرح در دستور کار راهداری قرار گیرد.

مجیدی، تصریح کرد: در این بازدید، موارد موردتوجه اهالی منطقه مطرح و مقرر شد پیوست‌های اجتماعی برای این پروژه توسط راهداری استان، پیش‌بینی شود.