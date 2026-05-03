به گزارش خبرنگار مهر، حسین حق‌وردی، در حاشیه مراسم تجلیل از معلمان نمونه که با حضور حبیبی رئیس آموزش و پرورش شهریار، علی کردی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، اعضای شورای آموزش و پرورش و جمعی از فرهنگیان در سالن اجتماعات این اداره برگزار شد، اظهار داشت: جنگی که ترامپ با محاسبات راهبردی اشتباه آغاز کرد، با هدف توقف ایران طراحی شده بود اما این تفکر غلط، جز شکست و رسوایی برای دشمن ثمری نداشت.

وی با اشاره به جنایت حمله به مدرسه میناب، افزود: این اقدامات وحشیانه در تاریخ ماندگار خواهد شد. دشمن با هدف قرار دادن مدارس، مراکز دانشگاهی و علمی، هر نماد و جلوه‌ای از توانمندی و پیشرفت ایران را آماج حملات خود قرار داد تا از ترس پیشرفت کشور، عقده‌گشایی کند.

حق‌وردی، ناوچه دنا را نماد شکوهمند پیشرفت و توسعه علمی کشور برشمرد و تصریح کرد: دشمن از توانمندی‌های بومی ایران به وحشت افتاده و به همین دلیل، این نماد پیشرفت را مورد حمله قرار داد. همچنین پل کرج به عنوان نمادی از توان مهندسان ایرانی، از دیگر اهدافی بود که نشانه‌های پیشرفت کشور را هدف می‌گرفت.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس، مدیران و مسئولان نظام را نیز از جمله اهداف راهبردی دشمنان برای متوقف کردن ایران دانست.

وی با اشاره به تاریخ هفت هزارساله ایران و دشمنان دیرینه آن، جنگ کنونی را مهم‌ترین نبرد تاریخ خواند و تأکید کرد: ارتش آمریکا با وجود آنکه مدعی قدرتمندترین ارتش جهان است، اما با لطف خداوند و ایستادگی مردم و نظامیان غیور ایران اسلامی، هرگز نتوانسته است ما را متوقف کند.

حق‌وردی، پریشان‌گویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا را نشانه آشکار شکست و اضمحلال دشمن ارزیابی کرد و گفت: آنچه در این نبرد، فناوری و دانش مدرن ایران را به رخ جهانیان کشید، حاصل جهاد علمی و تربیتی معلمان و فرهنگیانی است که جوانان مقتدر این سرزمین را پرورش دادند.

وی در پایان با تقدیر از نقش مؤثر و راهبردی فرهنگیان، خاطرنشان کرد: معلمان عزیز همواره در حساس ترین عرصه‌های علمی و تربیتی حضور داشته‌اند و از زحمات این سرمایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صمیمانه سپاسگزاریم.