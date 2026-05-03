۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

استقرار تیم سیار انتقال خون در گهواره

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از حضور تیم سیار خون‌گیری در شهرستان گهواره برای دریافت خون از اهداکنندگان خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامه اهدای خون در شهرستان گهواره خبر داد و اظهار کرد: تیم سیار انتقال خون استان به منظور تأمین ذخایر خونی و تسهیل دسترسی شهروندان، در این منطقه مستقر می‌شود.

وی افزود: این برنامه در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه در مرکز بهداشت شهرستان گهواره برگزار خواهد شد و شهروندان می‌توانند در بازه زمانی صبح برای اهدای خون مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در این امر خداپسندانه تصریح کرد: اهدای خون نقش حیاتی در نجات جان بیماران دارد و همراهی مردم در این زمینه بسیار ارزشمند است.

میرزاده ادامه داد: از همه شهروندان درخواست می‌شود با همراه داشتن کارت ملی در این برنامه حضور یابند تا فرآیند پذیرش و خون‌گیری به‌صورت منظم انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: حضور تیم‌های سیار در شهرستان‌ها با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات انتقال خون و تقویت ذخایر خونی استان انجام می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان گفت: امید است با مشارکت مردم نوع‌دوست گهواره، بتوانیم نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی را به‌خوبی تأمین کنیم.

