استقرار تیم سیار انتقال خون در گهواره

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامه اهدای خون در شهرستان گهواره خبر داد و اظهار کرد: تیم سیار انتقال خون استان به منظور تأمین ذخایر خونی و تسهیل دسترسی شهروندان، در این منطقه مستقر میشود.
وی افزود: این برنامه در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشتماه در مرکز بهداشت شهرستان گهواره برگزار خواهد شد و شهروندان میتوانند در بازه زمانی صبح برای اهدای خون مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در این امر خداپسندانه تصریح کرد: اهدای خون نقش حیاتی در نجات جان بیماران دارد و همراهی مردم در این زمینه بسیار ارزشمند است.
میرزاده ادامه داد: از همه شهروندان درخواست میشود با همراه داشتن کارت ملی در این برنامه حضور یابند تا فرآیند پذیرش و خونگیری بهصورت منظم انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: حضور تیمهای سیار در شهرستانها با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات انتقال خون و تقویت ذخایر خونی استان انجام میشود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان گفت: امید است با مشارکت مردم نوعدوست گهواره، بتوانیم نیاز بیماران به خون و فرآوردههای خونی را بهخوبی تأمین کنیم.
