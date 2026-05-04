استقرار تیم سیار اهدای خون در گیلانغرب

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار خونگیری اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه در راستای تأمین ذخایر خونی، در شهرستان گیلانغرب مستقر میشود.
وی افزود: این برنامه در روز سهشنبه ۱۵ اردیبهشتماه برگزار خواهد شد و شهروندان میتوانند در این اقدام انساندوستانه مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: محل استقرار تیم سیار در بیمارستان الزهرا (س) گیلانغرب بوده و فرآیند خونگیری از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر انجام میشود.
میرزاده با تأکید بر ضرورت همراه داشتن کارت شناسایی گفت: حضور اهداکنندگان نقش مهمی در تأمین خون مورد نیاز بیماران دارد و این مشارکت میتواند جان افراد بسیاری را نجات دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از مردم نوعدوست دعوت میشود با اهدای خون، در این حرکت انسانی سهیم شده و به بهبود شرایط درمانی بیماران کمک کنند.
