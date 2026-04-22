مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای استقرار اکیپ سیار انتقال خون در روستای رزین اظهار کرد: این اقدام با هدف تقویت ذخایر خونی استان و افزایش دسترسی اهالی مناطق روستایی به خدمات اهدای خون انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه کاهش ذخایر برخی گروه‌های خونی در روزهای اخیر نگران‌کننده شده است، افزود: گروه‌های خونی O منفی و A مثبت بیشترین کمبود را دارند و اجرای این برنامه می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز بیماران و مراکز درمانی ایفا کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه زمان آغاز فعالیت اکیپ را ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه سوم اردیبهشت‌ماه عنوان کرد و گفت: تیم تخصصی انتقال خون با تجهیزات کامل در محل حاضر خواهد بود و فرآیند خون‌گیری مطابق استانداردهای بهداشتی انجام می‌شود.

میرزاده همکاری گروه جهادی شهید مصیب هاشمی در اجرای این طرح را ارزشمند دانست و تصریح کرد: مشارکت گروه‌های مردمی در کنار دستگاه‌های رسمی موجب افزایش گستره خدمات و پوشش بهتر نقاط روستایی خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان روستای رزین و مناطق اطراف دعوت کرد در این برنامه حضور یابند و با اهدای خون به بیماران نیازمند یاری رسانند و تأکید کرد: اهدای خون اقدامی حیاتی است و هر واحد خون می‌تواند زندگی یک بیمار را نجات دهد.