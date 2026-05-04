به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری صبح دوشنبه در همایش بزرگ تجلیل از شوراهای اسلامی شهر و روستا که با حضور مسئولان شهرستان در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی بهاباد برگزار شد، ضمن تبریک هفته شوراها، کار و کارگر، معلم و گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدا، گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم همواره محور همه امور هستند و شوراها نماد واقعی خدمت‌گزاری به مردم‌اند.

وی افزود: شوراها مظهر تلاش، مشارکت و همدلی در نظام مردم‌سالار دینی هستند و اعضای آن‌ها با پیگیری مستمر، نقش مهمی در عمران و توسعه شهرها و روستاها دارند.

فرماندار بهاباد با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از ظرفیت شوراها گفت: این نهادها امین و مورد اعتماد مردم‌اند و فرصتی ارزشمند برای گسترش حضور و مشارکت مردمی در تصمیم‌سازی‌ها فراهم می‌کنند.

باقری شوراها را پل ارتباطی مردم و مسئولان» دانست و تصریح کرد: «بسیاری از مشکلات محلی از طریق شوراها شناسایی و با همکاری دستگاه‌های اجرایی رفع می‌شود.