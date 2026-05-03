  1. استانها
  2. کردستان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

کشف ۱.۵ تن چوب قاچاق در بیجار؛ توقیف خودرو و معرفی متخلف به تعزیرات

کشف ۱.۵ تن چوب قاچاق در بیجار؛ توقیف خودرو و معرفی متخلف به تعزیرات

سنندج- فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی از کشف و ضبط یک و نیم تن مقطوعات چوبی قاچاق در محور بیجار ـ تکاب خبر داد و گفت: در این رابطه یک متخلف به مراجع قانونی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اجرای طرح مقابله با قاچاق چوب و زغال، نیروهای پاسگاه ویژه یگان حفاظت منابع طبیعی با همکاری نیروی انتظامی در محور بیجار ـ تکاب بعدازظهر یکشنبه موفق به کشف محموله‌ای از چوب قاچاق شدند.

بر اساس این گزارش، مأموران در بازرسی از یک دستگاه خودروی سایپا، مقدار یک و نیم تن مقطوعات چوبی را کشف و ضبط کردند.

در این عملیات، خودروی حامل محموله توقیف و متخلف نیز برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

این اقدام در راستای اجرای دستور مدیرکل منابع طبیعی استان و فرمانده یگان حفاظت استان با هدف صیانت از منابع طبیعی و مقابله با قاچاق چوب انجام شده است.

کد مطلب 6819030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها