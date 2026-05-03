۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷

برگزاری مراسم اربعین شهادت سردار خادمی در شیراز

شیراز- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس از برگزاری مراسم اربعین شهادت سردار شهید مجید خادمی، رئیس مقتدر سازمان اطلاعات سپاه در حرم مطهر شاهچراغ (ع)خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان، با اشاره به جایگاه والای شهید خادمی اظهار کرد: این شهید بزرگوار با وجود مسئولیت‌های خطیر ملی، به دلیل اخلاص و تواضع مثال‌زدنی‌اش در زمان حیات کمتر شناخته شده بود.

وی تأکید کرد: شهید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه کشور بود، اما بسیاری از مردم استان فارس و حتی همشهریانش در فسا از این مسئولیت حساس ایشان اطلاع نداشتند و پس از شهادت بود که ابعاد شخصیتی و خدمات ایشان تا حدودی آشکار شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در ادامه گفت: این شهید عزیز در روزهای پایانی جنگ تحمیلی و در جریان عملیات رمضان، پس از چهل روز مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر مطهرشان ابتدا در شهرهای شیراز، فسا و روستای زادگاهشان تشییع شد، اما اکنون که چهلم شهادت ایشان فرا رسیده، قرار است مراسمی درخور جایگاه ملی این شهید برگزار شود؛ چراکه شهید خادمی مختص به استان فارس نیست و مسئولیت کشوری داشت.

حجت‌الاسلام ملک‌مکان با تأکید بر ضرورت قدردانی از مقام این شهید گمنام، ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور در مراسم اربعین شهادت این شهید والامقام افزود: این مراسم روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه،ساعت ۱۶ در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و در شبستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد. در این مراسم، علاوه بر اقشار مختلف مردم شیراز، جمعی از همشهریان این شهید از شهر فسا و روستای زادگاهشان نیز حضور خواهند یافت.

وی افزود: سردار اسدی، از فرماندهان برجسته استان فارس که سال‌ها همرزم و همسنگر شهید خادمی بوده و سابقه حضور در جبهه مقاومت سوریه و جنگ‌های مختلف را دارد، به عنوان سخنران ویژه این مراسم حضور می‌یابد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس همچنین از برنامه‌های جانبی بزرگداشت این شهید خبر داد و گفت: در شب چهارشنبه و شب پنجشنبه (دو شب قبل و بعد از مراسم اصلی)، در تجمعات شبانه‌ای که در سطح شهر و استان برگزار می‌شود، یاد و خاطره شهید خادمی گرامی داشته می‌شود. بعلاوه، یک هفته بعد از این مراسم، یعنی چهارشنبه هفته آینده، مراسم دیگری در زادگاه ایشان و شهرستان فسا برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام ملک‌مکان با اشاره به ابعاد متنوع شخصیتی این شهید خاطرنشان کرد: شهید خادمی تنها در عرصه نظامی و امنیتی فعال نبود، بلکه در عرصه‌های قرآنی و امور خیر نیز نقش مؤثری داشت.

وی بیان کرد: این شهید بزرگوار و گمنام باید توسط رسانه ها بیشتر معرفی شود تا مردم با ابعاد شخصیتی ایشان آشنا شوند.

