برگزاری مراسم اربعین شهادت سردار خادمی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان، با اشاره به جایگاه والای شهید خادمی اظهار کرد: این شهید بزرگوار با وجود مسئولیت‌های خطیر ملی، به دلیل اخلاص و تواضع مثال‌زدنی‌اش در زمان حیات کمتر شناخته شده بود.

وی تأکید کرد: شهید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه کشور بود، اما بسیاری از مردم استان فارس و حتی همشهریانش در فسا از این مسئولیت حساس ایشان اطلاع نداشتند و پس از شهادت بود که ابعاد شخصیتی و خدمات ایشان تا حدودی آشکار شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در ادامه گفت: این شهید عزیز در روزهای پایانی جنگ تحمیلی و در جریان عملیات رمضان، پس از چهل روز مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر مطهرشان ابتدا در شهرهای شیراز، فسا و روستای زادگاهشان تشییع شد، اما اکنون که چهلم شهادت ایشان فرا رسیده، قرار است مراسمی درخور جایگاه ملی این شهید برگزار شود؛ چراکه شهید خادمی مختص به استان فارس نیست و مسئولیت کشوری داشت.

حجت‌الاسلام ملک‌مکان با تأکید بر ضرورت قدردانی از مقام این شهید گمنام، ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور در مراسم اربعین شهادت این شهید والامقام افزود: این مراسم روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه،ساعت ۱۶ در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و در شبستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد. در این مراسم، علاوه بر اقشار مختلف مردم شیراز، جمعی از همشهریان این شهید از شهر فسا و روستای زادگاهشان نیز حضور خواهند یافت.

وی افزود: سردار اسدی، از فرماندهان برجسته استان فارس که سال‌ها همرزم و همسنگر شهید خادمی بوده و سابقه حضور در جبهه مقاومت سوریه و جنگ‌های مختلف را دارد، به عنوان سخنران ویژه این مراسم حضور می‌یابد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس همچنین از برنامه‌های جانبی بزرگداشت این شهید خبر داد و گفت: در شب چهارشنبه و شب پنجشنبه (دو شب قبل و بعد از مراسم اصلی)، در تجمعات شبانه‌ای که در سطح شهر و استان برگزار می‌شود، یاد و خاطره شهید خادمی گرامی داشته می‌شود. بعلاوه، یک هفته بعد از این مراسم، یعنی چهارشنبه هفته آینده، مراسم دیگری در زادگاه ایشان و شهرستان فسا برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام ملک‌مکان با اشاره به ابعاد متنوع شخصیتی این شهید خاطرنشان کرد: شهید خادمی تنها در عرصه نظامی و امنیتی فعال نبود، بلکه در عرصه‌های قرآنی و امور خیر نیز نقش مؤثری داشت.

وی بیان کرد: این شهید بزرگوار و گمنام باید توسط رسانه ها بیشتر معرفی شود تا مردم با ابعاد شخصیتی ایشان آشنا شوند.