حماسه مردم ابرقدرت جدیدی به نام ایران ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احسان قاسمی عصر پنجشنبه در نشست تخصصی جهاد تبیین که با حضور امامان مساجد شهر شیراز در مهدیه شیراز برگزار شد، با تأکید بر نقش محوری مساجد در شکل‌گیری تجمعات مردمی محکومیت جنایات آمریکا، گفت: ملت مقاوم ایران با صبر، ایستادگی و تاب‌آوری از پیچ تاریخی جنگ اقتصادی عبور خواهد کرد و این حماسه، مقدمه شکل‌گیری ابرقدرت جدیدی به نام ایران است.

وی با اشاره به اینکه تجمعات مردمی از مساجد آغاز شد و مساجد اولین شکل‌دهندگان و به‌وجود آورندگان این تجمعات بودند، تصریح کرد: مساجد بودند که این تجمعات را راهبری و تقویت کردند و سبب شکل‌گیری حماسه‌های مردمی شدند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی فارس سپس با تجلیل از مجاهدت‌های امامان محله و مدیران مساجد در روشنگری و آرام‌سازی فضای جامعه، خاطرنشان کرد: امروز نبرد، نبرد مقاومت و ایستادگی است. هر کدام از طرفین دعوا بتواند تاب آوری بیشتری از خود نشان دهد، پیروز این نبرد خواهد بود.

حجت الاسلام قاسمی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و گرانی‌های ناشی از جنگ اقتصادی آمریکا و محاصره دریایی که طبیعتاً توقعاتی برای بروز ناملایمات و اعتراضات مردمی ایجاد می‌کند، افزود: علیرغم تمام این فشارها، مردم عزیز ایران نه تنها دهان به گلایه و اعتراض نگشودند، بلکه با حضور پرشور خود در تجمعات حمایت از حاکمیت و ابراز بیعت با حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبری جدید، سبب تقویت کشور و خلق حماسه‌ای شدند که دنیا را انگشت به دهان کرد. این رفتار برخاسته از فهم و بصیرتی است که از وضعیت جنگی کشور دارند این حماسه، مقدمه شکل‌گیری ابرقدرت جدیدی به نام ایران است.

وی در ادامه با بیان اینکه آمریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی و برخی کشورها با تمام قوا به ایران هجوم آوردند، اما در مقابل ایستادگی ملت ما شکست خوردند و به اهداف خود نرسیدن، تصریح کرد: امروز تمام امید دشمن به جنگ اقتصادی و اختلاف‌افکنی بین مردم عزیز ایران است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی فارس در پایان با تأکید بر اینکه امروز عرصه، جنگ اقتصادی است، گفت: مردم می‌توانند با صرفه‌جویی، صبر و تاب‌آوری از این مرحله نیز عبور کنند. این جنگ هنوز تمام نشده، اما با صبر و اتحاد از این پیچ بزرگ تاریخی عبور خواهیم کرد.