۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

استفاده از ظرفیت مواکب اربعین حسینی برای خدمت به مردم

لامرد- رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات فارس بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های مردمی و جهادی مواکب اربعینی برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده و تقویت روحیه مقاومت در کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌محمدعلی شیخی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی جنگ تحمیلی شهرستان لامرد با اشاره به جایگاه مهم فارس در معادلات جهادی و ملی گفت: استان فارس در پیشانی جبهه مقاومت و خط مقدم جنگ است و امروز عرصه دیپلماسی و مقاومت پیش روی نظام اسلامی است.

وی افزود: در شرایط کنونی باید از ظرفیت مواکب اربعینی برای کمک‌رسانی، بازسازی و همبستگی اجتماعی استفاده شود؛ مواکبی که پیش‌تر در مسیر خدمت به زوار امام حسین (ع) درخشیدند، امروز می‌توانند نقش‌آفرین بازسازی و کمک به مردم باشند.

شیخی با تأکید بر حفظ آثار و نشانه‌های مقاومت مردمی اظهار داشت: این‌ها سند مظلومیت و ایستادگی ملت ایران است.

وی افزود: باید این آثار را برای تاریخ ماندگار کرد. از استانداری فارس و دیگر مسوولین امر می‌خواهیم این مناطق را به عنوان میراث ملی ثبت کنند تا دخالت‌های بشردوستانه غرب علیه ملت ما بی‌اثر شود.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات فارس ضمن تجلیل از فعالیت‌های جهادی در منطقه گفت: ملت ایران مبعوث شده برای اقدام؛ مردم لامرد با مواکب قوی و کارهای میدانی زیبا، نشان دادند که روح مقاومت زنده است. این یک نبرد سرنوشت‌ساز است و حضور مردم پای صحنه، تبلور همان شروط و آرمان‌هایی است که حضرت آقا، امامین انقلاب و حاج قاسم سلیمانی بر آن تأکید داشتند.

