به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، با هدف تشویق و تقویت فعالیت‌های پژوهشی محققان دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی کشور و کمک به رشد علمی، رویکرد فرهنگی پژوهشی و افزایش بهره‌وری در حوزه تحقیقاتی، شیوه‌نامه اجرایی انتخاب پژوهشگر نمونه از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ابلاغ شد.



پیرو ابلاغ «دستورالعمل نحوه اعطای پایه‌های تشویقی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ارائه خدمات سلامت به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و موسسات آموزشی و پژوهشی» شیوه‌نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۹ دستورالعمل انتخاب پژوهشگر نمونه، مصوب کمیته تدوین شیوه‌نامه‌های پایه‌های تشویقی در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۵، به کلیه دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی ابلاغ شد.

این شیوه‌نامه جهت انتخاب پژوهشگران نمونه در هفته پژوهش و حوزه‌های کاربردی مشابه نیز قابل بهره‌برداری است.