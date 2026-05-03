محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، از اواخر وقت فردا استان تحت تأثیر عبور سامانه ضعیف بارشی قرار میگیرد که تا اواخر روز چهارشنبه سبب ابرناکی در اغلب مناطق و بارشهایی به صورت رگبارهای پراکنده در ارتفاعات استان خواهد شد.
سبزه زاری افزود: جو نسبتاً پایدار تا اواسط وقت فردا ادامه دارد. تا روز سهشنبه روند تغییرات دما افزایشی و سپس از روز سهشنبه تا اواخر هفته روند کاهشی پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه در قسمتهای غربی، شمال غربی، جنوبی و مرکزی استان، وزش باد به صورت متوسط همراه با تندبادهای لحظهای خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانهروز گذشته رامشیر با ۴۱.۳ و ایذه با ۱۴.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
سبزهزاری در پایان گفت: در شبانهروز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۹.۵ و کمینه ۲۲.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.
