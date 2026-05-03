کشف ۳۰ هزار لیتر قاچاق سوخت دپو شده در دشت آزادگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقیان گفت: پس از وصول گزارش پلیس امنیت اقتصادی شهرستان مبنی بر شناسایی محل دپو و نگهداری گازوئیل قاچاق در یک انبار کشاورزی واقع در شهر سوسنگرد، دستورات قضایی لازم برای کشف سوخت قاچاق و دستگیری متهم صادر شد.

وی افزود: در بازرسی از محل مذکور، ۶ مخزن گازوئیل قاچاق به ارزش ریالی ۲۵ میلیارد ریال کشف و متهم مربوطه دستگیر شد.

صادقیان گفت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد و گازوئیل کشف شده تحویل شرکت فرآورده نفتی منطقه نظامیه استان خوزستان شد.