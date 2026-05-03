استاندار بوشهر: نظارت‌ دقیق و مستمر بر بازار انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر یکشنبه در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی و نظارت بر امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر اظهار کرد: در ایام جنگ رمضان، با وجود بمباران‌های بنادر استان، بیش از ۷۰ هزار تن کالای اساسی از ۱۱ بندر استان بوشهر تخلیه شد که در تنظیم بازار استان و استان‌های همجوار و حتی مرکز کشور نقش اساسی داشت.

استاندار بوشهر با اشاره به شرایط جنگی و مناسبات تجاری با همسایگان ابراز کرد: با توجه به مشکلاتی که در انجام مبادلات بازرگانی با برخی کشورها از جمله امارات متحده عربی ایجاد شده، برای جایگزینی بنادر قبلی، از طریق وزارت خارجه و سازمان توسعه تجارت، مذاکره و پیگیری هایی صورت گرفته که امیدوار به نتیجه هستم.

وی بر لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های مربوط به کمیسیون قاچاق کالا و ارز تاکید کرد و یادآور شد: این مهم موجبات رضایت‌مندی مردم می‌شود.

لزوم ساماندهی و انضباط در توزیع سوخت ماشین‌آلات کشاورزی

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از آنجایی که عرضه سوخت با یارانه دولتی و زیر قیمت تمام شده و ارزان‌تر از همه کشورهای همسایه در جایگاه‌ها توزیع می شود و چنانچه مازاد بر نیاز واقعی به مصرف به متقاضیان تحویل داده شود، موجب قاچاق و ارسال به کشورهای همسایه می‌شود و بدین سبب موجب تضییع حقوق مردم می شود. لذا توزیع سوخت متناسب با نیاز واقعی الزامی است.



استاندار بوشهر افزود: ساماندهی و انضباط در توزیع سوخت ماشین‌آلات کشاورزی به عنوان یک اولویت، مورد انتظار است و امیدوارم این مهم اجرا و عملیاتی شود.



زارع تصریح کرد: بر اساس گزارش دستگاه‌های کاشف، بخش زیادی از سوخت‌های قاچاق کشف شده در استان، مربوط به مازاد مصرف ماشین‌آلات کشاورزی و …استان‌های همجوار بوده و بخش کمی هم مربوط به استان است و لذا انتظار می‌رود، ضابطین و نهادهای نظارتی، دقت و حساسیت لازم برای برخورد با متخلفان را داشته باشند.

لزوم بهبود خدمات‌رسانی در شرایط کنونی

زارع با تأکید بر لزوم بهبود خدمات‌رسانی در شرایط کنونی تصریح کرد: اکثریت قریب به اتفاق کسبه و بازاریان استان بوشهر، انسان‌های شریف و منصفی هستند و گران‌فروشی و کم‌فروشی نمی‌کنند ولی باید نظارت دقیق و مستمری انجام شود تا کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد.



استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه، تبیین مراعات قانون توسط همگان و همه ذی‌نفعان، امری لازم و ضروری است، گفت: اکثریت قاطع مردم جامعه در زندگی و کار، قانونمند هستند و البته اندکی به هر دلیلی متاسفانه قانون شکن در هر جامعه ای هستند که باید با آنان و افراد متخلف و کسانی که دنبال قاچاق و درآمد غیر قانونی هستند برخورد قانونی شود.