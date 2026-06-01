استاندار بوشهر: گرانی در برخی کالاها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع یکشنبه شب در نشست با فرمانداران و معاونین استاندار بر تقویت وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان تاکید کرد و افزود: در سه ماه اخیر، مردم شریف استان، در خیابانها و میادین شهرها و روستاها حضوری باشکوه و آگاهانه داشته اند و شاهد انسجام کمنظیری بین مردم و مسئولان هستیم که باید تداوم یابد.
استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم تکریم بیشتر مردم اظهار کرد: خدماترسانی شایسته به مردم نجیب و آگاه استان مورد تاکید قرار دارد و فرمانداران در شهرستانهای دهگانه استان باید در این راستا اهتمام ورزند.
وی افزود: برپایی میز ارتباطات مردمی برای تسهیل خدماترسانی و تشکیل ملاقاتهای عمومی هفتگی باید همچنان مد نظر فرمانداران و بخشداران باشد.
زارع با بر نظارت بر بازار تاکید کرد و افزود: گرانی در برخی کالاها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید نظارت مستمری بر بازار داشته باشیم تا رضایتمندی مردم فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم پیگیری اجرای پروژههای اولویتدار و تکمیل آنها طبق برنامه زمان بندی برای بهرهبرداری در هفته دولت تأکید کرد.
زارع یادآور شد: افزایش سطح کیفی خدماترسانی به مردم از اولویتهای استان است و از فرمانداران انتظار دارم در این راستا نهایت توان خود را به کار گیرند.
نظر شما