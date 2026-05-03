بارش شدید تگرگ به مزارع کشاورزی شهرستان چوار خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت عزیزان عصر یکشنبه در حاشیه بازدید میدانی از مزارع خسارت‌دیده اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های اولیه و بررسی‌های انجام‌شده توسط تیم کارشناسی مدیریت، اراضی زیر کشت جو، گندم و عدس در این منطقه به طور میانگین حدود ۸۰ درصد دچار آسیب شده‌اند.

به گفته وی، حدود ۹۰ هکتار از اراضی جو، ۲۰ هکتار گندم و ۶ هکتار عدس بر اثر تگرگ اخیر آسیب جدی دیده و این موضوع نگرانی‌های قابل توجهی برای کشاورزان منطقه ایجاد کرده است.

وی افزود: با توجه به شدت خسارات، بلافاصله دستور انجام برآورد دقیق، مستندسازی کامل پرونده‌ها و ارسال گزارش‌های لازم به مراجع ذی‌صلاح استانی صادر شده است. تلاش ما بر این است که با پیگیری مستمر، زمینه جبران بخشی از خسارت‌های سنگین وارد شده به کشاورزان فراهم شود.