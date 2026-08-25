به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی با تشریح اقدامات یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال جاری مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان در راستای صیانت از عرصههای طبیعی و حیات وحش اقدامات گستردهای در زمینه مقابله با تخلفات زیستمحیطی، شکار و صید غیرمجاز انجام دادند.
وی افزود: طی این مدت ۱۵۹ مورد تخلف مرتبط با آلودگی محیط زیست در استان هرمزگان ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، ادامه داد: در جریان این اقدامات ۱۰ قبضه سلاح غیرمجاز و ۴۰ قبضه سلاح مجاز کشف و ضبط شد.
شریفی همچنین از کشف و ضبط ۲۰ مورد ادوات شکار و صید ۱۵ مورد صید غیرمجاز آبزیان ۱۵ مورد شکار غیرمجاز پرندگان و ۱۶ مورد شکار غیرمجاز پستانداران خبر داد.
وی بیان کرد: در این مدت ۴۴ مورد زندهگیری پرندگان و چهار مورد زندهگیری پستانداران نیز ثبت شده و مأموران یگان حفاظت محیط زیست با حضور و پایش مستمر مناطق تحت مدیریت از ۵۶ مورد شروع به شکار نیز جلوگیری کردند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست و حیات وحش نیازمند مشارکت و همراهی همه مردم است و مقابله با شکار و صید غیرمجاز و سایر تخلفات زیستمحیطی با جدیت در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد.
شریفی، خاطرنشان کرد: حفظ محیط زیست حفاظت از سرمایههای طبیعی و حیات وحش برای نسلهای آینده است و شهروندان میتوانند هرگونه تخلف زیستمحیطی را به مراجع مربوط گزارش دهند.
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