دادستان آستارا: هیچ کمبودی در کالاهای اساسی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن بیگی بعداز ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید مشترک نظارت بر بازار، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و شهدای کشورمان، بر لزوم تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم در ماه رمضان تاکید کرد.

وی افزود: امروز گشت مشترکی با مشارکت فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی، اداره صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت، فرماندهی انتظامی و اداره تعزیرات حکومتی در آستارا برگزار شد.

دادستان آستارا با اشاره به اهمیت نظارت بر واحدهای صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، گفت: هدف از این بازدید، کنترل و تنظیم بازار و اطمینان از وجود اقلام و کالاهای ضروری برای مردم است به ویژه در ماه رمضان، تمهیدات ویژه‌ای توسط حاکمیت برای تامین این اقلام در نظر گرفته شده است.

تشدید نظارت بر بازار آستارا به دلیل همزمانی رمضان و نوروز

حسن بیگی با اشاره به همزمانی ماه مبارک رمضان با ایام نوروز باستانی، بر تشدید نظارت‌ها بر بازار تاکید کرد و افزود: با توجه به شرایط کنونی و جنگ تحمیلی ناجوانمردانه، نظارت‌ها برای جلوگیری از احساس کمبود کالا توسط مردم، تشدید شده است.

دادستان آستارا در ادامه بیان کرد: این گشت مشترک با هدف تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از هرگونه تخلف صورت گرفته است. خوشبختانه، کالاهای اساسی به وفور وجود دارد و تخلفات جزئی که مشاهده شد، با تذکرات فوری و در محل برطرف شد.

حسن بیگی همچنین به کمبودهای جزئی در برخی اقلام در برخی فروشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: فرماندار و دستگاه‌های مربوطه، پیگیری‌های لازم را برای رفع این کمبودها انجام داده‌اند تا شاهد بروز مجدد آن نباشیم و تمهیدات لازم برای تامین کالاهای اساسی به سرعت انجام شود.

تاکید بر وفور کالا و ضرورت خرید معقول در آستارا

دادستان آستارا با اشاره به ذخایر کافی کالا و تمهیدات دولت برای پیش‌بینی شرایط کنونی، از مردم خواست که نگران کمبود کالا نباشند.

وی افزود: کالا به وفور وجود دارد و توصیه می‌کنیم مردم فقط به اندازه رفع نیاز روزانه خرید کنند و از انبار کردن کالاها خودداری نمایند.

حسن‌بیگی همچنین به احتمال ایجاد ذهنیت منفی در برخی افراد به دلیل هجمه‌های احتمالی به فروشگاه‌ها اشاره و تاکید نمود: دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی به شدت بر بازار نظارت دارند و با هرگونه تخلفی در حوزه‌های کم‌فروشی، احتکار و گران‌فروشی به شدت برخورد خواهند کرد.

استمرار گشت‌های نظارتی در آستارا برای حفظ ثبات بازار

دادستان آستارا، تاکید کرد که گشت‌های نظارتی بر بازار در آستارا به صورت مستمر و همزمان با گشت‌های از پیش تعیین‌شده و سرزده ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این گشت‌ها صرفاً یک حرکت نمادین نیستند و هدف اصلی، حفظ ثبات بازار و برخورد با متخلفین خواهد بود.

حسن بیگی همچنین از همکاری و همراهی تمامی دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای تحقق این هدف قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با پیروزی جبهه اسلام، این جنگ تحمیلی نیز به زودی به پایان برسد.