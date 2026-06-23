دادستان آستارا: در برابر تخلفات کلان سکوت نخواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن‌بیگی شامگاه سه‌شنبه در اجتماع شبانه مردم این شهرستان، با تسلیت فرارسیدن ماه محرم، این ماه را یادآور پیروزی خون بر شمشیر دانست و گفت: عزاداری‌های مردم در این ایام، سرمایه‌ای معنوی است که ان‌شاءالله مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد.



دادستان آستارا با اشاره به ابعاد گسترده واقعه عاشورا اظهار کرد: در این حادثه بزرگ، درس‌های سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، مدیریتی و معنوی نهفته است و هر نگاه و منظری که به آن داشته باشیم، آموزه‌های عمیقی در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) با علم به خطرات پیش‌رو خانواده خود را همراه برد، افزود: رسالت قیام عاشورا تنها با حضور خاندان آن حضرت تکمیل می‌شد. اگر خطبه‌های حضرت زینب(س) و نقش امام سجاد(ع) نبود، پیام عاشورا در تاریخ ماندگار نمی‌ماند.

حسن‌بیگی با اشاره به شعار هفته قوه قضائیه با عنوان سربازان عدالت، همگام و همراه با ملت گفت: روز واقعی گرامیداشت قوه قضائیه زمانی است که مردم از دستگاه عدالت رضایت کامل داشته باشند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و یارانش در حادثه هفتم تیر افزود: شهید بهشتی به تعبیر امام خمینی(ره) مظلوم بود و به تنهایی یک ملت محسوب می‌شد. ما خود را سربازان کوچک مردم می‌دانیم و این مسئولیت، وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند.

تمرکز دستگاه قضایی بر حقوق عامه و برخورد با متخلفان

دادستان آستارا با تأکید بر اینکه دادگستری آستارا خود را خادم مردم می‌داند، اظهار داشت: تمرکز ما برخورد با کسانی است که خود را فراتر از قانون می‌دانند، نه افراد بی‌پشتوانه، با تکمیل تحقیقات، اخبار لازم را برای آگاهی مردم منتشر خواهیم کرد تا طعم شیرین عدالت را بچشند.

حسن‌بیگی با قدردانی از مردم آستارا به‌عنوان شهروندانی فهیم و اهل فرهنگ گفت: از شما انتظار داریم یاریگر ما باشید. اگر تخلفی مشاهده کردید، به‌ویژه تخلفات کلان در دستگاه‌های اجرایی، به ما اعلام کنید. مطمئن باشید از پس آن برمی‌آییم و بی‌تفاوت عبور نخواهیم کرد.

وی با اشاره به ضرورت مراقبت خانواده‌ها از فرزندان افزود: آسیب‌هایی مانند اعتیاد، مصرف دخانیات و انحرافات رفتاری را جدی بگیرید. اگر نیاز به مشاوره یا ورود قضایی بود، ما آماده‌ایم در کنار شما باشیم. درِ اتاق ما به روی مردم باز است و با افتخار در جمع شما حاضر می‌شویم.

دادستان آستارا با تقدیر از همراهی دستگاه‌های اجرایی شهرستان، فرمانداری و شهرداری‌های آستارا و لوندویل گفت: اگر اقدامی مثبت انجام می‌شود و می‌گویند دادستان کرد، من همین‌جا تکذیب می‌کنم. این اقدامات نتیجه همکاری همه دستگاه‌ها و تلاش فرزندان شما در ادارات مختلف است.



وی افزود: خدمات ارائه‌شده تاکنون کافی نیست و باید ادامه یابد. با همدلی و همراهی مردم و مسئولان، ان‌شاءالله مشکلات یکی پس از دیگری برطرف خواهد شد.