به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضایی از انجام عملیات امحای مهمات عملنکرده در این شهر خبر داد و اعلام کرد: این عملیات روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشتماه از ساعت ۱۰ صبح در محدوده لشکر ۲۸ پیاده کردستان اجرا خواهد شد.
به گفته وی، تمامی مراحل این عملیات با نظارت دقیق نیروهای متخصص و در چارچوب استانداردهای ایمنی انجام میشود.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان با اشاره به احتمال شنیده شدن صدای ناشی از این عملیات در سطح شهر افزود: این صداها طبیعی بوده و هیچگونه جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکرده و اطمینان داشته باشند که این عملیات بدون خطر برای ساکنان منطقه انجام میشود.
نظر شما