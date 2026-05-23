به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی لشکر ۲۸ پیاده کردستان از اجرای عملیات انهدام و امحای مهمات عمل نکرده در سنندج خبر داد.
براساس این گزارش، این عملیات یکشنبه سوم خرداد، از ساعت ۹ صبح در محدوده لشکر ۲۸ پیاده کردستان انجام خواهد شد.
تمام مراحل این عملیات تحت نظارت دقیق و با رعایت کامل استانداردهای ایمنی صورت میگیرد و شنیده شدن صدای ناشی از این عملیات، در شهر طبیعی است و جای نگرانی ندارد.
از شهروندان گرامی درخواست میشود ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکرده و اطمینان داشته باشند که هیچگونه خطری متوجه آنها نیست.
