به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی لشکر ۲۸ پیاده کردستان از اجرای عملیات انهدام و امحای مهمات عمل‌ نکرده در سنندج خبر داد.

براساس این گزارش، این عملیات یکشنبه سوم خرداد، از ساعت ۹ صبح در محدوده لشکر ۲۸ پیاده کردستان انجام خواهد شد.

تمام مراحل این عملیات تحت نظارت دقیق و با رعایت کامل استانداردهای ایمنی صورت می‌گیرد و شنیده شدن صدای ناشی از این عملیات، در شهر طبیعی است و جای نگرانی ندارد.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکرده و اطمینان داشته باشند که هیچ‌گونه خطری متوجه آنها نیست.

