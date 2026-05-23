  1. استانها
  2. کردستان
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۴

امحای مهمات عمل‌نکرده در سنندج

امحای مهمات عمل‌نکرده در سنندج

سنندج- فرماندهی لشکر ۲۸ پیاده کردستان از اجرای عملیات انهدام و امحای مهمات عمل‌ نکرده در سنندج خبر داد. ‌

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی لشکر ۲۸ پیاده کردستان از اجرای عملیات انهدام و امحای مهمات عمل‌ نکرده در سنندج خبر داد.

براساس این گزارش، این عملیات یکشنبه سوم خرداد، از ساعت ۹ صبح در محدوده لشکر ۲۸ پیاده کردستان انجام خواهد شد.

تمام مراحل این عملیات تحت نظارت دقیق و با رعایت کامل استانداردهای ایمنی صورت می‌گیرد و شنیده شدن صدای ناشی از این عملیات، در شهر طبیعی است و جای نگرانی ندارد.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکرده و اطمینان داشته باشند که هیچ‌گونه خطری متوجه آنها نیست.

کد مطلب 6839053

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها