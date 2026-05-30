امحای مهمات معیوب در سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی از اجرای عملیات انهدام و امحای مهمات عمل‌نکرده و معیوب در سنندج خبر داد و اظهار کرد: این عملیات از فردا یکشنبه ۱۰ خرداد به مدت یک هفته انجام خواهد شد.

رضایی افزود: تمام مراحل این عملیات تحت نظارت دقیق و با رعایت کامل استانداردهای ایمنی صورت می‌گیرد.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان بیان کرد: شنیده شدن صدای ناشی از این عملیات، در شهر طبیعی است و جای نگرانی ندارد.

وی افزود: از شهروندان گرامی درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکرده و اطمینان داشته باشند که هیچ‌گونه خطری متوجه ایشان نیست.