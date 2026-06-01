۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

صدای انفجار در سنندج ناشی از امحای مهمات معیوب است

سنندج- صدای انفجارهای شنیده شده در برخی نقاط سنندج ناشی از عملیات امحای مهمات معیوب است که تا یک هفته ادامه دارد و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو خبر منتشر شده دو روز گذشته در خبرگزاری مهر مبنی بر «امحای مهمات معیوب در سنندج»، امحای مهمات معیوب از روز یکشنبه آغاز شده و تا یک هفته ادامه دارد.

براساس اطلاعیه استانداری کردستان، تمامی مراحل این عملیات با نظارت دقیق دستگاه‌های مسئول و در چارچوب استانداردهای ایمنی و حفاظتی انجام می‌شود و با توجه به شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط شهر، صداهای ناشی از این عملیات کاملاً طبیعی است و ارتباطی با هیچ‌گونه حادثه یا تهدید امنیتی ندارد.

این عملیات در راستای ارتقای ایمنی و پاکسازی مهمات معیوب و عمل‌نکرده انجام می‌شود و تا پایان زمان تعیین‌شده ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6846972

