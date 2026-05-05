به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی اعلام کرد: تمرینات دفاع هوایی و تست گرم سامانههای نوین پدافندی روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۱ در پادگان امام علی(ع) لشکر عملیاتی ۲۲ بیتالمقدس سنندج برگزار میشود.
وی افزود: تمامی مراحل این عملیات تحت نظارت دقیق نیروهای تخصصی و با رعایت کامل ملاحظات و استانداردهای ایمنی انجام خواهد شد.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان با اشاره به احتمال شنیده شدن صداهای ناشی از این تمرینات در سطح شهر، خاطرنشان کرد: این صداها طبیعی بوده و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکرده و اطمینان داشته باشند که این عملیات هیچگونه خطری برای آنان به همراه ندارد.
