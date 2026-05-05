  1. استانها
  2. کردستان
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

اجرای تمرینات دفاع هوایی و تست گرم سامانه‌های پدافندی در سنندج

اجرای تمرینات دفاع هوایی و تست گرم سامانه‌های پدافندی در سنندج

سنندج- مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان ازبرگزاری تمرینات دفاع هوایی و انجام تست گرم سامانه‌های نوین پدافندی در سنندج خبر داد وگفت: این امر با رعایت استانداردهای ایمنی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی اعلام کرد: تمرینات دفاع هوایی و تست گرم سامانه‌های نوین پدافندی روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۱ در پادگان امام علی(ع) لشکر عملیاتی ۲۲ بیت‌المقدس سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: تمامی مراحل این عملیات تحت نظارت دقیق نیروهای تخصصی و با رعایت کامل ملاحظات و استانداردهای ایمنی انجام خواهد شد.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان با اشاره به احتمال شنیده شدن صداهای ناشی از این تمرینات در سطح شهر، خاطرنشان کرد: این صداها طبیعی بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکرده و اطمینان داشته باشند که این عملیات هیچ‌گونه خطری برای آنان به همراه ندارد.

کد مطلب 6821304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها