۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

خصوصی‌سازی در راه شهرک صنعتی حاجی‌آباد گرمسار

گرمسار- فرماندار گرمسار از بررسی جدی راهکارهای راه‌اندازی شهرک صنعتی خصوصی در منطقه حاجی‌آباد خبر داد و گفت: از ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت بهینه و ارائه تسهیلات استفاده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی عصر یکشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرک صنعتی حاجی آباد در فرمانداری بر اولویت رفع موانع تولید تاکید کرد.

وی افزود رفع مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی حاجی‌آباد در دستور کار فرمانداری قرار دارد و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام خواهد شد.

فرماندار گرمسار همچنین به پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص تبدیل این مجموعه به شهرک صنعتی خصوصی اشاره کرد و گفت: در صورت ارائه درخواست از سوی هیئت امنا و فعالان صنعتی، این موضوع در سطح استان بررسی خواهد شد.

همتی افزود: در صورت فراهم بودن شرایط، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت بهتر شهرک و بهره‌مندی از برخی تسهیلات فراهم خواهد شد

کد مطلب 6819155

