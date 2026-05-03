به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی عصر یکشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات شهرک صنعتی حاجی آباد در فرمانداری بر اولویت رفع موانع تولید تاکید کرد.
وی افزود رفع مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی حاجیآباد در دستور کار فرمانداری قرار دارد و هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی مرتبط انجام خواهد شد.
فرماندار گرمسار همچنین به پیشنهاد مطرحشده در خصوص تبدیل این مجموعه به شهرک صنعتی خصوصی اشاره کرد و گفت: در صورت ارائه درخواست از سوی هیئت امنا و فعالان صنعتی، این موضوع در سطح استان بررسی خواهد شد.
همتی افزود: در صورت فراهم بودن شرایط، امکان استفاده از ظرفیتهای قانونی برای مدیریت بهتر شهرک و بهرهمندی از برخی تسهیلات فراهم خواهد شد
