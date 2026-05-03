مسئولان باید به اقامه نماز در ادارات شادگان توجه بیشتری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر یکشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان شادگان اظهار کرد: مسئولان باید به اقامه نماز جماعت در ادارات شهرستان توجه ویژه ای داشته باشند زیرا اساس تشکیل حکومت اسلامی اقامه نماز است.

وی با تاکید بر اهمیت و جایگاه فرهنگ اقامه نماز جماعت در ادارات شهرستان افزود: ادارات در تقویت و اقامه نماز جماعت پیشگام باشند و لازم است توجه به موضوعات فرهنگی و نهادینه‌ سازی آموزه‌های دینی بویژه ترویج فرهنگ نماز جماعت باید در اولویت ادارات شهرستان قرار گیرد.

سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه باید از ظرفیت‌ های شهرستان بصورت منسجم و برنامه‌ محور استفاده شود،افزود:بهره‌گیری از ظرفیت علما، روحانیون، نهادهای فرهنگی و همچنین مشارکت مردمی می‌تواند زمینه‌ ساز اجرای موثرتر برنامه‌ های فرهنگی در سطح شهرستان باشد.

عفری همچنین بر ضرورت هماهنگی و هم‌ افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط در اجرای برنامه‌های فرهنگی تاکید کرد و گفت: ادارات شهرستان شادگان باید در جهت حمایت، تقویت و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در سطح شهرستان اهتمام جدی داشته باشند.