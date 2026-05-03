کامران فرمان پور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: باتوجهبه پیشبینی اداره کل هواشناسی لرستان مبنی بر ورود موجی از ریزگردها به مناطق غربی کشور و استان لرستان، برای فردا دوشنبه هوای شهرهای استان در برخی ساعات در شرایط ناسالم قرار دارند.
وی گفت: در این راستا بر اساس مصوبات، کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان به همه هم استانیهای عزیز توصیه میشود، افراد حساس و دارای بیماری زمینهای مانند بیماریهای قلبی و عروقی و تنفسی، از تردد غیرضرور در این روز خودداری کنند و حتیالامکان در شرایط نیاز به خروج از منزل از ماسک استفاده کنند.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست لرستان، افزود: توصیه میشود از ورزش و فعالیتهای شدید بدنی در شرایط آلودگی هوا خودداری شود.
