  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴

فردا دوشنبه هوای شهرهای لرستان در شرایط ناسالم قرار می‌گیرد

فردا دوشنبه هوای شهرهای لرستان در شرایط ناسالم قرار می‌گیرد

خرم‌آباد - مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، گفت: فردا دوشنبه به دلیل وورود ریزگردها، هوای شهرهای این استان در شرایط ناسالم قرار می‌گیرد.

کامران فرمان پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: باتوجه‌به پیش‌بینی اداره کل هواشناسی لرستان مبنی بر ورود موجی از ریزگردها به مناطق غربی کشور و استان لرستان، برای فردا دوشنبه هوای شهرهای استان در برخی ساعات در شرایط ناسالم قرار دارند.

وی گفت: در این راستا بر اساس مصوبات، کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان به همه هم استانی‌های عزیز توصیه می‌شود، افراد حساس و دارای بیماری زمینه‌ای مانند بیماری‌های قلبی و عروقی و تنفسی، از تردد غیرضرور در این روز خودداری کنند و حتی‌الامکان در شرایط نیاز به خروج از منزل از ماسک استفاده کنند.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، افزود: توصیه می‌شود از ورزش و فعالیت‌های شدید بدنی در شرایط آلودگی هوا خودداری شود.

کد مطلب 6819222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها