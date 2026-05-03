اجرای طرح «مزارع الگویی» در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدپور عصر امروز یکشنبه در جریان بازدید از مزرعه نخود دیم منطقه «دیناروند» با اشاره به اجرای طرح «مزارع الگویی»، اظهار داشت: اجرای این طرح با مشارکت یک شرکت فنی و خدمات مکانیزاسیون کشاورزی در حال انجام است.
وی گفت: در جریان بازدید، وضعیت رشد و یکنواختی سبزشدن بوتهها، رطوبت و شرایط خاک، کنترل علفهای هرز و روند کلی عملیات زراعی موردبررسی کارشناسی قرار گرفت. نتایج اولیه نشان داد که وضعیت عمومی مزرعه مطلوب بوده و به دلیل مشاهدهٔ علفهای هرز پهنبرگ، عملیات وجین دستی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: هدف از ایجاد مزارع الگویی، آشنایی نزدیک کشاورزان با مزایای عملی کشاورزی حفاظتی است. با برگزاری بازدیدهای دورهای در مراحل مختلف رشد محصول، تلاش میشود کشاورزان منطقه بهصورت میدانی با مزایای این شیوه آشنا شده و زمینه گسترش آن بهعنوان یک الگوی مؤثر فراهم شود.
