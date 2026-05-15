خبرگزاری مهر- گروه هنر-آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصههای هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاقها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع میشود. در سلسله گزارشهای «هنرهای تجسمی در هفتهای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که در هفته گذشته افتاده، بیان کنیم.
جمعهها روز تعطیل محسوب میشود اما در این روز، نمایشگاههای هنرهای تجسمی آغاز به کار میکنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمهسازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیستها، خوشنویسان و … تلاشها و فعالیتهای اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور میگذارند. «آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاههای هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم میشود.
«مردم»؛ نقاشی جدید حسن روحالامین از تجمعات مردمی در میدان رقم خورد
حسن روحالامین هنرمند نقاشی که همواره در وقایع مهم تاریخی حاضر بوده و آثار متفاوتی را خلق کرده است، این بار نیز در میان تجمعات مردمی در میدان تجریش روبهروی امامزاده صالح، برای اولین بار، اثر جدیدی را در رویدادی با عنوان «نقش میانِ میدان» به تصویر کشید.
«مردم» عنوان اثر جدید روحالامین است که در رویدادی با شعار «نقشی چنین میانه میدانم آرزوست»، از ساعت ۲۰ پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت، همزمان با آغاز تجمعات مردمی در میدان تجریش آغاز به کار و طی چند ساعت، اثر خود را ترسیم و خلق کرد.
یادبود علیمحمد شیخی با قرائت اشعاری در سوگش برگزار شد
در هفتهای که گذشت، مراسم یادبود و بزرگداشت زندهیاد علیمحمد شیخی هنرمند نقاش فقید که روز ۱۳ اردیبهشت درگذشت، با حضور همکاران قدیمی و دوستانش در مسجد آیتالله خامنهای حوزه هنری برگزار شد.
در این مراسم، کاظم چلیپا، ایرج اسکندری، طه بهبهانی، سیدعلی میرفتاح، مصطفی گودرزی، طاهر شیخالحکما، سیدحمید شریفی آلهاشم، حسین عصمتی، رضا برجی، کامیار صادقی، محمد زرویی نصرآباد، سیدشهابالدین شکیبا، ناصر سیفی، صادق کوچکزاده، داوود امیریان، محسن مومنی شریف، محمدمهدی دادمان، امیر عبدالحسینی، سیدعبدالله حاجی سیدحسن، حسین عینیبخش، رضا گیلانپور، محمدرضا سنگری، عبدالحمید قدیریان، حشمت نوروزی، امیرحسین آقامیری، علیرضا امین مقدم، حسین غلامی و علی پتگر حضور داشتند.
ناصر سیفی هنرمند نقاش و از دوستان زندهیاد شیخی قطعه شعری که در سوگ این هنرمند فقید سروده بود، قرائت کرد که به شرح زیر است:
«سلام و رحمت بیکران بر عاشقان؛
نقاش پر جنب و جوش و پر تلاش روزگار
ایستاده در آستانه پردهای از شوق این دیار
تا قله رفت و نفسزنان به اوج رسید
تا آخرین نفس را بازدم کند به پای یار
شیخ قبیله عشق بود و در خلوتش
اشکها رنگ میگرفت بر بومهای انتظار
با ذکر یا محمد و یا علی از او یاد میکنیم
ای رفته با تن خسته به دیدار کردگار
بر تو سلام میکنیم و تو سلام میدهی بر حسین
مهمان آن شدی که عمری کردی به پایش نثار»
وی در ادامه چند بیت دیگر در نبود علیمحمد شیخی بیان کرد:
«ای قلمت آینه صاف دل
برده به معراج تو را قاف دل
در رخ هر پرده تو شوق جان
برده دلت مهر رخ عاشقان
مسلک ذوقت همه آئینگی
میدهد از رنگ ره زندگی
خیز و دوباره قلمی تازه زن
رخوت و خواب از دل یاران شکن
یاد تو در هر طرفی مستمر
سوی رفیقان سلامی ببر»
حجتالاسلام غیاث سخنران مراسم نیز در مورد اهمیت درستکاری، مردمداری و چهار اصل زندگی که یکی از مهمترین آنها مرگ آگاهی و آمادگی برای امری که از لحظه وقوعش اطلاع نداریم بود در پایان این جلسه سخنانی ایراد کرد.
آغاز بینال ونیز با چاشنی اعتراض علیه رژیم صهیونی
در حالی که شصت و یکمین دوره بینال هنر ونیز در هفتهای که گذشت با پیشنمایش افتتاح شد، کارگران فرهنگی یک اعتصاب ۲۴ ساعته را در مخالفت با حضور رژیم صهیونسیتی رقم زدند.
اتحادیه هنر «نه به نسلکشی» (ANGA) در جمعهای که گذشت، در بیانیهای که منتشر کردند، این اقدام را «اولین اعتصاب سازمانیافتهای که در دوسالانه ونیز رخ میدهد» خواندند. گروهها مختلفی در این اعتصاب شرکت کردند که ائتلاف کارگران فرهنگی محلی که در سال ۲۰۲۳ برای بسیج علیه استثمار در بخش هنری ونیز تشکیل شد، فضای هنری مستقل «سل داکس»، انجمن میراث فرهنگی «می ریکونوچی» از جمله آنها هستند. اتحادیههای کارگری ایتالیا نیز با این اعتصاب همراه شدند.
پاویونهای بلژیک، هلند، اتریش، ژاپن، مقدونیه و کره جنوبی نیز در طول تمام روز تعطیل شدند و غرفههای بریتانیا، اسپانیا، فرانسه، مصر، فنلاند و لوکزامبورگ نیز مدتی از روز را تعطیل کردند.
در این بروشور که توسط ANGA منتشر شده و ۱۸ غرفه ملی، ۱۱۳ هنرمند، ۳۸ کیوریتور و ۸۵ هنرمند آن را امضا کردند، آمده است: «این تلاشی برای نابودی نه تنها مردم فلسطین، بلکه فرهنگ فلسطین است.»
دور دوم «هنر و جنگ» در موزه هنرهای معاصر تهران به نقاشان اسپانیایی رسید
هفته گذشته، موزه هنرهای معاصر تهران در دومین رویداد از مجموعه رویدادهای «هنر و جنگ»، ۱۱ اثر از چهار نقاش مدرنیست اسپانیا را به روایت گنجینه خود به نمایش گذاشت.
در این نمایشگاه آثاری از هنرمندان برجستهای همچون پابلو پیکاسو (Pablo Picasso)، آنتونی تاپیس (Antoni Tàpies)، رابرت مادرول (Robert Motherwell) و خوان خئوس (Juan Gris) به تماشا گذاشته شد.
این رویداد که با عنوان «۱۱ اثر از نقاشان مدرنیست اسپانیا» برپا شد، فرصتی برای بازخوانی تأثیر جنگ بر هنر مدرن اسپانیا فراهم آورده است. مخاطبان میتوانند این آثار ارزشمند را تا ۲۹ اردیبهشت در سرسرای موزه هنرهای معاصر تهران مشاهده کنند.
همچنین، در ادامه برگزاری سلسله نشستهای «هنر و تابآوری»، چهارمین نشست با عنوان «جنگ، فلسفه و زیباشناسی امر خلاق»، با حضور و سخنرانی رامین حیدری فاروقی فیلمساز و مدرس فلسفه هنر در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
نشست پنجم این سلسله نشستها نیز با عنوان «شاهنامه و تابآوری» به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، با سخنرانی محمدامیر جلالی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی، یامان حکمت استاد ادبیات فارسی و مدرس پیشین دانشگاه کابل، ماندانا تیشهیار عضو هیئت علمی گروه مطالعات آسیایی دانشگاه علامه طباطبایی و مهری بهفر استاد ادبیات فارسی و شاهنامهپژوه، برگزار شد.
«موج یادها» در برج آزادی افتتاح شد
در هفتهای که گذشت رویداد هنری «موج یادها» با حضور جمعی از هنرمندان، مدیران فرهنگی، خانوادههای ایثارگران و فعالان حوزه هنر در مجموعه فرهنگیهنری برج آزادی افتتاح شد؛ رویدادی چندوجهی که با محوریت روایت ایثار، بازخوانی حافظه تاریخی و پیوند هنر متعهد با مفاهیم انسانی شکل گرفته است.
رویداد «موج یادها» با نگاهی ویژه به میراث ماندگار شهدای جنگ تحمیلی سوم، یاد و نام شهدای مدرسه میناب، شهدای ناوشکن دنا و شهدای دانشگاهیان سراسر کشور را گرامی میدارد و تلاش دارد با زبان هنر، روایت ایثار و هویت ملی را برای نسل امروز بازآفرینی کند.
فضای مجموعه از نخستین لحظات ورود مخاطبان، حالوهوایی متفاوت داشت؛ جایی که هنرمندان هنرهای تجسمی در ورودی برج آزادی به خلق زنده آثار هنری مشغول بودند و مخاطبان از نزدیک روند شکلگیری آثار را تماشا میکردند.
سازه حجمی ناوشکن «دنا» بهعنوان یکی از بخشهای نمایشگاه، فضای متفاوت و تأثیرگذاری را برای مخاطبان ایجاد کرد. همچنین، نمایش تصاویر شهدای ناوشکن دنا و آثار بهجامانده از شهدا از جمله لباسها و پوتینهای آنان، حالوهوایی عاطفی و تأملبرانگیز به رویداد بخشیده بود؛ بخشی که هنر را به روایت ملموس فداکاری و حماسه پیوند میزد.
نمایش آثاری از آغداشلو و احصائی در «به نام ایران»
عصر امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت، نمایشگاه گروهی «به نام ایران» با هدف تقویت همدلی هنرمندان و حمایت از اقتصاد هنرهای تجسمی در فرهنگسرای نیاوران آغاز به کار میکند.
این نمایشگاه شامل ۸۰ اثر نقاشی، نقاشیخط، مجسمه و ... است که با همکاری گالریهای آرتیبیشن، ثالث، لیام، کارشیو، نیان و بُنآرت و کیوریتوری الهام دانش برگزار میشود.
در «بهنام ایران» آثاری از آیدین آغداشلو، محمد احصایی، صادق تبریزی، جعفر روحبخش، ناصر اویسی، کامبیز درمبخش، پرویز شاپور و ... به نمایش در آمده است.
نمایشگاه «به نام ایران» تا ۸ خرداد، روزهای هفته از ساعت ۱۰ و روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۹، میزبان علاقهمندان به هنرهای تجسمی در فرهنگسرای نیاوران است.
افتتاح نمایشگاههای هنری در آدینه
نمایشگاه گروهی «از همیشگی» در گالری ویستا، نمایشگاه «در این میان» در گالری شیرین، نمایشگاه نقاشیهای داور یوسفی با عنوان «بلاگردان» در گالری کیمن، نمایشگاه گروهی «در ادامه ...» در گالری میرانا، عمارت مخبرالسلطنه، نمایشگاه «حیاطی در پی حیات» و «انبار باز» در گالری سو، نمایشگاه «حافظه درخت» در گالری شریف، نمایشگاه گروهی «وضعیت قرمز» در گالری کارشیو، نمایشگاه گروهی «به نام ایران» در فرهنگسرای نیاوران و نمایشگاه «در یاد» در گالری این/جا، عصر جمعه ۲۵ اردیبهشت افتتاح میشوند.
