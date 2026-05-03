به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در دومین جلسه ستاد راهبری بازسازی حسینیه اعظم ضمن قدردانی از زحمات کمیتهها و تیمهای اجرایی بر تسریع در اجرای مصوبات قبلی و پیگیری دقیق روند مالی، اداری و فنی پروژه تأکید کرد.
وی با تاکید بر راهاندازی پویشهای استانی و ملی برای بازسازی حسینیه اعظم، گفت: پیشنهادها و کمکهای مردمی برای سرعتبخشی به پروژه بسیار مطلوب است از این رو باید اطلاعرسانی گستردهای انجام شود تا موج کمکرسانی و انسجام مردمی شکل گیرد.
صادقی، مستندسازی فعالیتها، اطلاعرسانی شفاف و ادامه تولید محتوای روزآمد را در اولویت دانست و بر نهاییسازی طرح جامع تفصیلی حسینیه و تشکیل امور بینالمللی ستاد نیز تأکید کرد.
حجتالاسلام مختار کرمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان نیز در جلسه از تشکیل تمامی کمیتههای بازسازی و اجرای پیوسته طرحهای عملیاتی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۲ میلیارد تومان کمک مردمی جمعآوری شده و ۱۱ واحد مسکونی در همسایگی حسینیه (هشت واحد در محدوده و سه واحد خارج) با روش «کلید به کلید» یا تخفیفات در دستور کار تملک قرار دارد.
رضا خواجه ای مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان نیز اعلام کرد: خسارت همسایگان حسینیه به طور کامل پرداخت شده، اما خسارت واحدهای تجاری باقیمانده که پیشنهادهای آن در هیات دولت در حال بررسی است.
