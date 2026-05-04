۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۵۱

آمریکا طرح استقرار سلاح دوربرد در آلمان را بازنگری می‌کند

یک رسانه انگلیسی نوشت آمریکا قصد دارد تا طرح استقرار سلاح دوربرد در آلمان را بازنگری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فایننشال تایمز به نقل از منبعی در پنتاگون اعلام کرد: آمریکا در چارچوب کاهش برنامه‌ریزی‌شده نیروهای نظامی در آلمان، تصمیم به استقرار گردان خود با سلاح دوربرد در این کشور را بازنگری خواهد کرد.

پیشتر، یک مسئول در وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده بود که ارتش این کشور در جریان تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری مبنی بر خارج کردن ۵ هزار نظامی از آلمان قرار نداشت و به صورت آنی از این تصمیم با خبر شد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی پنتاگون مدعی شده بود که این تصمیم بعد از یک بررسی فراگیر در خصوص وضعیت نیروهای آمریکایی در اروپا اتخاذ شده است.

مقامات اعلام کردند که این اقدام به دلیل نارضایتی ترامپ از سطح حمایت ناتو در تجاوز علیه ایران صورت می‌گیرد.

