به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان اعلام کرد: برآورد میکنیم با توجه به بارندگیهای فصل بهار، رکورد تولید برنج در این استان نسبت به سال گذشته بدست آید.
وی افزود: امسال به دلیل بارشهای خوب در استان گیلان، ذخیره آب سفیدرود به بیش از یک میلیارد مترمکعب رسیده در حالی که در ۳ یا ۴ سال گذشته ذخیر آب این سد در حد ۷۰۰ هزار تا ۸۵۰ هزار مترمکعب بود.
وی ادامه داد: به علت افزایش بارندگی در سال جاری، رهاسازی آب سد سفیدرود ۱۰ روز زودتر انجام شد و شالیکاران براساس تقویم شخم، اقدام به شخم اولیه، احداث خزانه و نشاکاری کردند.
محمدی اظهار کرد: از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزارهای این استان تاکنون ۲۳۵ هزار هکتار اجرای شخم اولیه داشتیم و برای کل شالیزارها در سطح ۲۳۸ هزار هکتار، خزانه آماده نشا فراهم شده است.
وی گفت: تا امروز بیش از ۱۷۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان گیلان نیز برای تولید برنج نشاکاری شدند و این آمار هر روز تغییر میکند.
رییس سازمان جهادکشاورزی استان گیلان اذعان کرد: کشاورزان تا پایان اردیبهشت باید نشاکاری در شالیزارها را تمام کنند و به جز شهرستان رودبار که کمی دیرتر نشاکاری را به اتمام میرساند.
وی درباره تامین بذر نیز تاکید کرد: امسال نزدیک به ۸۰۰ تن بذر اصلاح و گواهی شده در اختیار برنجکاران این استان قرار گرفته که شامل ارقام هاشمی، گیلار، هستی، گیلانه، توکا و آنام هستند.
محمدی با بیان این که سالانه بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن شلتوک در استان گیلان تولید میشود، گفت: از این میزان شلتوک نزدیک به ۷۰۰ هزار تا ۷۵۰ هزار تن با احتساب رتونگیری، برنج سفید بدست میآید.
وی تصریح کرد: استان گیلان از نظر سطح زیر کشت برنج، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و بیشتر ارقام کیفی، بومی و محلی توسط کشاورزان کشت میشود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گیلان ابراز کرد: امسال برای افزایش تولید بذر در این استان، کاری را پایهریزی و شرایطی را فراهم کردیم تا شرکتهای تولیدکننده بذر مجاز بتوانند از اراضی دولتی و مراکز و موسسههای تحقیقات برای تولید بذر استفاده کنند.
نظر شما