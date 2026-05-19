۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

پیش‌بینی رکوردشکنی تولید برنج در استان گیلان

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گیلان اعلام کرد: برآورد می‌کنیم با توجه به بارندگی‌های فصل بهار، رکورد تولید برنج در این استان نسبت به سال گذشته بدست آید.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان اعلام کرد: برآورد می‌کنیم با توجه به بارندگی‌های فصل بهار، رکورد تولید برنج در این استان نسبت به سال گذشته بدست آید.

وی افزود: امسال به دلیل بارش‌های خوب در استان گیلان، ذخیره آب سفیدرود به بیش از یک میلیارد مترمکعب رسیده در حالی که در ۳ یا ۴ سال گذشته ذخیر آب این سد در حد ۷۰۰ هزار تا ۸۵۰ هزار مترمکعب بود.

وی ادامه داد: به علت افزایش بارندگی در سال جاری، رهاسازی آب سد سفیدرود ۱۰ روز زودتر انجام شد و شالیکاران براساس تقویم شخم، اقدام به شخم اولیه، احداث خزانه و نشاکاری کردند.

محمدی اظهار کرد: از ۲۳۸ هزار هکتار شالیزارهای این استان تاکنون ۲۳۵ هزار هکتار اجرای شخم اولیه داشتیم و برای کل شالیزارها در سطح ۲۳۸ هزار هکتار، خزانه آماده نشا فراهم شده است.

وی گفت: تا امروز بیش از ۱۷۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان گیلان نیز برای تولید برنج نشاکاری شدند و این آمار هر روز تغییر می‌کند.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان گیلان اذعان کرد: کشاورزان تا پایان اردیبهشت باید نشاکاری در شالیزارها را تمام کنند و به جز شهرستان رودبار که کمی دیرتر نشاکاری را به اتمام می‌رساند.

وی درباره تامین بذر نیز تاکید کرد: امسال نزدیک به ۸۰۰ تن بذر اصلاح و گواهی شده در اختیار برنج‌کاران این استان قرار گرفته که شامل ارقام هاشمی، گیلار، هستی، گیلانه، توکا و آنام هستند.

محمدی با بیان این که سالانه بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن شلتوک در استان گیلان تولید می‌شود، گفت: از این میزان شلتوک نزدیک به ۷۰۰ هزار تا ۷۵۰ هزار تن با احتساب رتون‌گیری، برنج سفید بدست می‌آید.

وی تصریح کرد: استان گیلان از نظر سطح زیر کشت برنج، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و بیشتر ارقام کیفی، بومی و محلی توسط کشاورزان کشت می‌شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گیلان ابراز کرد: امسال برای افزایش تولید بذر در این استان، کاری را پایه‌ریزی و شرایطی را فراهم کردیم تا شرکت‌های تولیدکننده بذر مجاز بتوانند از اراضی دولتی و مراکز و موسسه‌های تحقیقات برای تولید بذر استفاده کنند.

